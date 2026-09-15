Irán ilumina la Torre Azadi con los colores de México por su Independencia  | VIDEO

La emblemática Torre Azadi de Irán se iluminó este martes 15 de septiembre de 2026 con los colores verde, blanco y rojo de la bandera de México, en un gesto de amistad para conmemorar el 216° aniversario de la Independencia nacional mexicana.

La iniciativa, propuesta por la embajada de la República Islámica de Irán en México y aprobada por el Ayuntamiento de Teherán, buscó transmitir un mensaje de cercanía y hermandad entre ambos países.

De acuerdo con información de la agencia iraní Hispan TV, el monumento lució en su centro el escudo nacional mexicano —el águila devorando a la serpiente— junto a la bandera tricolor, en una imagen que evocó la celebración patria a miles de kilómetros de distancia. La Embajada de Irán en México compartió un video del momento a través de su cuenta en X.

El gobierno de Teherán, a través de su representación diplomática en México, subrayó que la iluminación también expresa su agradecimiento por la hospitalidad y el apoyo mostrados por el pueblo mexicano hacia Irán en los últimos meses, particularmente durante el Mundial de Fútbol, cuando la selección iraní recibió respaldo y afecto en la ciudad de Tijuana, Baja California.

En su publicación, la representación diplomática iraní escribió:

Hoy, México no está en México, está en el corazón de Irán".

La embajada añadió un mensaje adicional que resumió el espíritu del gesto:

De Teherán a México: la amistad también puede iluminar una ciudad".

México agradece el gesto de amistad desde Teherán

El embajador de México en Irán, Guillermo Puente Ordorica, agradeció públicamente la iniciativa y la calificó como "un gran gesto de amistad" en una entrevista concedida a HispanTV. El diplomático destacó que la iluminación de la torre constituye un momento memorable que será apreciado por las mexicanas y los mexicanos.

Puente Ordorica también expresó:

Apreciamos mucho de parte de las iraníes y de los iraníes en este día tan especial para nosotros y creemos que este monumento, en el que ahora se está mostrando la bandera mexicana, sin duda constituye una cosa que nosotros vamos a tener muy apreciada en el resto de nuestras vidas".

Por su parte, la Embajada de México en Irán también expresó su agradecimiento por el gesto, sumándose a las muestras de reconocimiento diplomático entre ambas naciones.

Más de un siglo de relaciones entre Irán y México

En 2026, Irán y México conmemoran 124 años de relaciones diplomáticas oficiales, cuyo origen se remonta a la firma del Tratado de Amistad y Comercio en 1902, acuerdo que sentó las bases del vínculo bilateral.

Aunque ambos países se encuentran en extremos opuestos del mundo, comparten una amplia riqueza histórica, una sólida identidad cultural y valores relacionados con la defensa de sus tradiciones e independencia nacional.

La Embajada de México en Irán expresó su agradecimiento por la iluminación del monumento. Especial.

El gesto simbólico ocurre en un momento particular para Irán, que se encuentra inmerso en una guerra con Estados Unidos e Israel desde febrero de este año. Pese a ese contexto de tensión regional, el país decidió conmemorar la Independencia de México como muestra de los lazos de amistad que mantiene con la nación latinoamericana.

La Torre Azadi, uno de los monumentos más representativos de la capital iraní, se suma así a la lista de símbolos internacionales que han sido iluminados con los colores de la bandera mexicana en fechas patrias, en un gesto que las autoridades de ambos países describieron como memorable para sus respectivas poblaciones.