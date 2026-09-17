Retiran FAMOSO queso madurado 60 días por ingrediente de alto riesgo

La cadena Whole Foods Market, con sede en Austin, Texas, emitió una alerta sanitaria por el retiro voluntario del queso de especialidad Cabricharme, luego de detectarse que contiene lisozima de huevo, una proteína de la clara que no aparece declarada en la etiqueta.

El aviso fue publicado el 11 de septiembre por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que difunde este tipo de comunicados como servicio público sin que ello implique un respaldo al producto o a la empresa.

Aunque el retiro se realizó únicamente en Estados Unidos, la alerta puede interesar a consumidores mexicanos que hayan adquirido el producto durante un viaje reciente, lo hayan recibido como regalo de algún familiar o lo hayan conseguido por cualquier otro canal de importación.

¿Qué queso fue retirado y dónde se vendió?

El queso, elaborado con leche cruda y madurado durante 60 días, se comercializó en el departamento de quesos especializados de 18 tiendas Whole Foods Market ubicadas en siete estados: Arizona, California, Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Rhode Island.

El retiro incluye dos presentaciones. La primera es el Fromagerie Coop de Mean Cabricharme Raw Milk – Aged 60 Days, identificado con el código PLU 57953, vendido en California, Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Rhode Island, con fechas de consumo preferente hasta el 7 de octubre de 2026. La segunda es el Belgian Cabricharme, con código PLU 54670, comercializado en California y Arizona con la misma fecha límite.

Ambos productos se vendían cortados por libra, envueltos en plástico y con etiquetas de báscula colocadas directamente en el establecimiento. La compañía informó que todos los productos afectados que permanecían en los estantes ya fueron retirados, y que el problema fue detectado por un integrante del equipo de una de las tiendas.

¿Qué deben hacer los consumidores que compraron este queso?

Las personas con alergia o sensibilidad severa al huevo deben evitar consumir el producto, incluso si el empaque luce en buen estado o el alimento no presenta alteraciones visibles, ya que la lisozima no declarada puede desencadenar una reacción alérgica grave o potencialmente mortal. Quienes no tienen alergia al huevo no corren riesgo por este ingrediente específico.

Los consumidores no necesitan devolver físicamente el queso: basta con destruirlo en un contenedor de basura sellado, aunque quienes conserven un recibo válido pueden solicitar un reembolso completo en el establecimiento donde lo compraron. Hasta el momento, la compañía no ha reportado enfermedades ni reacciones alérgicas relacionadas con el consumo del producto.

Este tipo de retiros preventivos buscan evitar incidentes con alimentos que ya fueron distribuidos antes de detectarse el error.

Las autoridades recomiendan revisar constantemente las alertas sanitarias y verificar los productos almacenados en casa, sobre todo cuando algún integrante de la familia presenta alergias alimentarias que puedan verse expuestas a ingredientes mal etiquetados.

Para dudas adicionales, los consumidores pueden llamar al 1-844-936-8255, de lunes a viernes entre las 7:00 y las 22:00 horas, o los fines de semana entre las 8:00 y las 18:00 horas.