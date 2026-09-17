Combates en Yemen dejan al menos 63 muertos entre gobierno y hutíes

Los combates en Yemen entre las fuerzas gubernamentales, apoyadas por Arabia Saudita, y los hutíes dejaron al menos 63 muertos en ambos bandos este jueves mientras Riad y sus aliados buscan frenar a este grupo afín a Irán que ha tomado posiciones estratégicas.

Alrededor 23 soldados gubernamentales murieron en ataques con misiles y drones lanzados por los hutíes en las provincias de Taiz y Lahj, afirmó un responsable militar de las fuerzas gubernamentales.

Por parte de los hutíes, fuentes militares informaron de 40 combatientes muertos en ataques aéreos sauditas y combates terrestres en las últimas 24 horas.

Otros bombardeos de "aviones de guerra del enemigo saudita atacaron tres torres de telecomunicaciones" en la provincia de Taiz y dejaron cuatro muertos, según los hutíes.

La televisión Almasirah, afín a ese grupo, informó después que "tres niños murieron y varios ciudadanos yemeníes resultaron heridos en ataques de los mercenarios respaldados por Arabia Saudita", en referencia al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente.

Después de años de tregua en la guerra civil, Yemen fue arrastrado en julio al conflicto en Medio Oriente, desencadenado a finales de febrero por una ofensiva estadounidense e israelí contra Irán.

F-35 para Arabia Saudita

Los hutíes, enfrentados desde 2014 al gobierno reconocido internacionalmente, tomaron la semana pasada el control de la costa yemení que bordea el mar Rojo, reforzando su control sobre el estratégico estrecho de Bab el Mandeb.

Arabia Saudita acusó esta semana a los hutíes de lanzar un ataque contra la ciudad santa de La Meca y este jueves la agencia de Defensa Civil de Arabia Saudita reportó la primera víctima mortal en el país desde que el grupo empezó sus ataques.

La caída de metralla de un dron derribado en la provincia de Taif causó un muerto, dos heridos y daños materiales en varios edificios y vehículos", indicó la agencia en un comunicado publicado en redes sociales, y añadió que el fallecido era un ciudadano yemenita.

Las imágenes publicadas por los medios estatales sauditas mostraron ventanas de autos y vitrinas de tiendas destrozadas por la metralla, y también se observaban daños en edificios cercanos.

Estados Unidos, que según el medio estadounidense Axios se negó la semana pasada a atacar a los hutíes a petición de Arabia Saudita, aprobó el jueves la venta de 48 cazas F-35 al reino.

La venta, por un valor de 24 mil 300 millones de dólares, debe permitir a Riad "disuadir las amenazas actuales y futuras", explicó el Departamento de Estado estadounidense.

Bajo presión

En julio, la frágil tregua de 2022 entre los hutíes y el gobierno se rompió después de que el grupo permitiera que un avión iraní aterrizara en la capital, Saná, desafiando el control de Riad sobre el espacio aéreo yemení, lo que desencadenó una andanada de ataques.

Entonces, los hutíes anunciaron un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita y comenzaron a atacar sus buques y su territorio, una presión económica adicional para el país, muy perjudicado desde el inicio del conflicto en Oriente Medio.

Sus exportaciones de petróleo se han visto interrumpidas y la situación se agrava cuando los hutíes tienen mayor control del estrecho de Bab el Mandeb que une el océano Índico con el mar Mediterráneo, crucial después de que Irán bloqueara el estrecho de Ormuz, al otro lado de la península.

En este contexto, el petróleo volvió la semana pasada a superar el umbral de los 100 dólares. El miércoles, el precio del barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional, se situaba en torno a los 104 dólares.

La reanudación de los combates en Yemen, el más pobre de la península arábica, obligó a más de 100.000 personas a huir de sus hogares, según cifras publicadas esta semana por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La Unión Europea expresó el jueves su "total solidaridad" con Arabia Saudita y llamó a los hutíes a cesar "toda acción militar".