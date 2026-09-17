Un avión F-16 se estrella en Michigan durante misión de entrenamiento | VIDEO

Un avión de combate F-16 del Ejército de Estados Unidos se estrelló la tarde de este jueves en el condado de Grand Traverse, en el estado de Michigan, durante una misión de entrenamiento conjunto que partió de una base de la Guardia Nacional en Alpena.

El piloto logró eyectarse antes del impacto y se encuentra en condición estable, recibiendo tratamiento médico en un hospital local, confirmó la Guardia Nacional Aérea de Texas.

Videos difundidos en redes sociales mostraron una densa columna de humo negro elevándose desde el lugar del impacto, además de un incendio que consumió parte de la aeronave.

Así fue el accidente en Michigan

El avión, perteneciente al Ala de Caza 149 de la Guardia Nacional Aérea de Texas, volaba junto a otro F-16 bajo reglas de vuelo visual cuando se precipitó a tierra cerca de las 2 de la tarde, hora local.

Comunicaciones de radio entre el piloto y el control de tráfico aéreo sugieren que la aeronave pudo haber impactado un ave antes de la caída, aunque la causa exacta permanece bajo investigación.

El accidente ocurrió en el municipio de Blair, entre las carreteras County Road 633 y Blair Townhall Road. Las autoridades de emergencia del condado ordenaron la evacuación de los residentes ubicados en un radio de un kilómetro y medio alrededor del sitio.

No se han reportado heridos en tierra, informó la Policía Estatal de Michigan. Equipos del FBI, la policía estatal, bomberos locales y la oficina del sheriff del condado respondieron a la emergencia.

La aeronave tenía como base la instalación de Joint Base San Antonio-Lackland, en Texas, y formaba parte de un ejercicio con pilotos estudiantes e instructores, de acuerdo con publicaciones del propio Ala de Caza 149.

El senador por Michigan, Gary Peters, escribió en la red social X que estaba "al tanto del accidente aéreo cerca de Traverse City" y que seguía de cerca la situación en espera de más información.

La zona del siniestro, ubicada a unos pocos kilómetros al este del Parque Estatal Interlochen, permanecía cerrada al tráfico la noche de este jueves mientras continuaban las labores de investigación.

Una racha de incidentes aéreos en Estados Unidos

El accidente se suma a otros episodios recientes en el transporte aéreo estadounidense. El pasado 15 de septiembre, un helicóptero que realizaba cobertura para NBC y Telemundo se estrelló en Los Ángeles, con un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas una periodista que se encontraba a bordo junto al piloto de la aeronave. Las autoridades locales aún investigan las causas de ese siniestro.

Días antes, el 6 de septiembre, un avión de carga operado para Amazon se salió de la pista al aterrizar en el aeropuerto de Miami, cruzó una vía cercana y chocó contra vehículos, en un accidente que dejó cinco muertos y la misma cantidad de heridos.