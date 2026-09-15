El Zócalo se enciende con el ánimo de miles de personas

El Zócalo se llenaba de gente esta noche para presenciar el Grito de Independencia, muchos llevan diademas con lucecitas que son las que iluminan la plancha del Zócalo, mientras otros bailan al son de la música ranchera.

En la iluminación destacaban el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y los edificios del gobierno de la Ciudad de México, creando un mar de luces y alegría.

Después de las seis de la tarde se formaron grupos de personas en torno a conjuntos de música de tambora, muchas parejas empezaron a bailar, entre ellos dos abuelitos de más de ochenta años, vestidos de blanco y la mujer con moños rojos y verdes en el cabello.

Foto: Eduardo Jiménez | Excélsior

Al Zócalo llegaron muchas personas con sus mascotas, uno de ellos un señor con dos perros chihuahua con sus suéteres con la bandera mexicana.

Otras familias llegaron con sus pequeñitos ataviados como integrantes de un mariachi, con su traje y su sombrero listos para festejar.

Hay mujeres con trajes típicos de Oaxaca, Yucatán, Veracruz. Y otras mujeres con diademas muy originales: con un elote, con tres rehiletes; las más popular: la diadema con el torito de feria con todo y cuetes.

Foto: Alejandro Aguilar | Excélsior

Delia Grajales llegó ataviada con el típico traje Zapoteca de Oaxaca, iba acompañada de su madre, vestida con el mismo atuendo y en su silla de ruedas.

Desde que era pequeñita y hasta los 42 años que tiene ahora, Delia y su familia siempre van al Zócalo a dar una vuelta, antes de que sea el grito regresan a casa para disfrutar de la típica cena del 15 de septiembre.