Miles de migrantes cruzan de Marruecos a España; solicitan decretar “emergencia nacional” | VIDEO

La ciudad de Ceuta enfrenta una nueva crisis migratoria tras la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos. Videos difundidos en redes sociales muestran centenares de personas alcanzaron la costa a nado y horas más tarde se produjo un ingreso masivo de familias enteras que lograron bordear el espigón y entrar a pie por uno de los laterales de la aduana.

El despliegue de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local fue inmediato para controlar la situación y evitar colapsos en el tráfico. Los recién llegados fueron desviados hacia la zona del Hospital Universitario y, en su mayoría, se dirigieron al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Entre ellos había niños acompañados por sus padres, que celebraban haber conseguido entrar en territorio español.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, solicitó al gobierno de Pedro Sánchez la declaración de emergencia nacional y pidió que se asuma un “mando único” con acciones “contundentes” ante lo que calificó como una crisis de gran magnitud. Sin embargo, el Ejecutivo rechazó la petición, argumentando que la normativa de protección civil no contempla la emergencia nacional para casos de flujos migratorios.

El ministro del Interior anunció que viajará a Ceuta este viernes y subrayó que Marruecos está cooperando “leal y permanentemente” con España para frenar la llegada de migrantes, destacando que las fuerzas de seguridad marroquíes han detenido a numerosas personas que intentaban acceder.

El CETI, diseñado para 512 plazas, aloja actualmente a 727 personas, en su mayoría de origen magrebí, mientras otros migrantes improvisan campamentos en los alrededores. En menos de dos semanas, alrededor de 2 000 personas han logrado entrar en Ceuta por vía marítima, incluyendo unos 500 menores no acompañados y 18 mujeres marroquíes, un perfil poco habitual en este tipo de flujos.

La situación se agrava por el aumento de fallecidos en la ruta marítima. En las últimas 24 horas se recuperaron cuatro cuerpos en distintos puntos del litoral ceutí, elevando a 31 las muertes registradas en lo que va de año en las costas de Ceuta. Estas cifras corresponden únicamente a los cuerpos recuperados por los servicios de rescate.