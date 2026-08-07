Estados Unidos reconoce el apoyo de Claudia Sheinbaum contra el narcotráfico

El gobierno de Estados Unidos reconoció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum en la lucha contra el narcotráfico y el llamado narcoterrorismo, aunque advirtió que persisten problemas en México y que Washington está dispuesto a utilizar “todas las herramientas” disponibles para combatir y desmantelar al crimen organizado.

Durante una conferencia virtual, Michael Gonzales, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, aseguró que habrá una “colaboración muy cercana” entre ambos países. El funcionario destacó las acciones emprendidas por la administración de Sheinbaum contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, pero matizó que “más se debe hacer” frente al narcotráfico.

Las declaraciones se producen tras el anuncio de una nueva ofensiva estadounidense contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado como organización terrorista por el gobierno de Donald Trump. Entre las medidas anunciadas esta semana figura una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que permita capturar a Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”, señalado como uno de los principales dirigentes del grupo y sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

En total, Washington ha ofrecido más de 100 millones de dólares en recompensas por información sobre líderes del CJNG. Además, el Departamento de Estado anunció restricciones migratorias contra 65 familiares o socios de personas vinculadas con el cártel, de los cuales 26 tenían visas estadounidenses que fueron revocadas.

Gonzales subrayó que Estados Unidos cuenta con diversas herramientas para enfrentar a los grupos que considera organizaciones terroristas extranjeras y que serán utilizadas para perseguir y desmantelar estas estructuras. Añadió que cualquier decisión futura dependerá de la información disponible y de la coordinación con las autoridades mexicanas.

El funcionario evitó precisar qué otras medidas podrían adoptarse si México no logra capturar a los principales líderes del CJNG, pero insistió en que Washington utilizará “todas las herramientas a disposición” para destruir a estas organizaciones. Gonzales también fue cuestionado sobre si entre las personas afectadas por las recientes medidas estadounidenses existen funcionarios mexicanos, aunque evitó identificar a alguno