Acusan a alcalde en Grecia por incendio que arrasó más de 11 mil hectáreas

La justicia en Grecia puso bajo custodia al alcalde de una localidad ubicada al oeste de Atenas, acusado de ser presuntamente responsable del incendio forestal que arrasó más de 11 mil hectáreas durante la semana pasada.

Además del alcalde, quien es propietario de una empresa dedicada a la instalación eléctrica vinculada con un parque eólico de la región, las autoridades judiciales también ordenaron la detención provisional de un empresario relacionado con el incendio, de acuerdo con información difundida por la cadena pública Ertnews.

Luego de un interrogatorio que los medios locales calificaron como "maratónico", el cual comenzó la mañana del miércoles y concluyó durante las primeras horas del viernes, la fiscalía y el juez de instrucción determinaron que ambos hombres permanezcan en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones sobre el caso.

Fiscalía acusa incendio intencional y daños a infraestructura

Los dos detenidos enfrentan acusaciones por "incendio intencionado en un bosque" y por "daños a instalaciones de utilidad pública", entre otros delitos. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas superiores a los diez años de prisión.

De acuerdo con los primeros resultados de la investigación realizada por los bomberos, el incendio comenzó el viernes pasado al oeste de Atenas después de que se registró una chispa en unos cables eléctricos administrados por una empresa privada en Agios Vasilios, un poblado costero situado al pie de una montaña, a unos 85 kilómetros al noroeste de la capital griega.

Según habitantes de Agios Vasilios, quienes principalmente expresaron sus señalamientos a través de redes sociales, esos cables eléctricos estaban relacionados con un parque eólico que fue instalado en la región hace más de diez años.

Los vecinos recordaron que, cuando se construyó dicho parque, algunos habitantes promovieron un recurso judicial para intentar frenar su instalación; sin embargo, ese procedimiento no prosperó.

Vientos propagaron las llamas durante cinco días

Los fuertes vientos, con rachas de hasta 130 kilómetros por hora, favorecieron la rápida propagación del fuego durante el fin de semana por el monte Citerón, cerca de Atenas, lo que permitió que las llamas consumieran más de 11 mil hectáreas en un periodo de cinco días.

Ante la magnitud del desastre, el miércoles el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, lamentó el "grave daño medioambiental" ocasionado por el incendio y aseguró que las autoridades harán todo lo posible para favorecer la regeneración natural de la zona afectada.

Más de 120 construcciones resultaron afectadas

Además de las afectaciones provocadas en el bosque, los matorrales y los olivares, el incendio también dejó daños en más de 120 construcciones y viviendas ubicadas en la localidad costera de Porto Germeno, a orillas del golfo de Corinto.

Las investigaciones sobre el origen del incendio continúan, mientras las autoridades mantienen bajo custodia al alcalde y al empresario implicados, quienes enfrentarán el proceso judicial correspondiente por los delitos que les fueron imputados.

Con información de AFP.

*mcam