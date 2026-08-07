Hallan más de 50 cuerpos entre ratas y gusanos en una funeraria de Chicago

Más de 50 cuerpos en avanzado estado de descomposición fueron encontrados dentro de la funeraria South Chicago Chapel, ubicada en la zona sur de Chicago, tras una inspección realizada por el Departamento del Médico Forense del Condado de Cook y la Policía de Chicago la noche del jueves.

La oficina forense confirmó que sus investigadores acudieron al lugar después de recibir una alerta de funcionarios municipales y estatales sobre condiciones inadecuadas de almacenamiento. En la revisión inicial se localizaron más de 50 cadáveres en distintos niveles de descomposición.

El Departamento de Regulación Financiera y Profesional suspendió la licencia de Johanna Morgan, registrada como directora funeraria, al considerar que la operación del establecimiento representaba un riesgo para la seguridad y el bienestar público.

Documentos oficiales citados por medios locales señalan que varios cuerpos fueron mantenidos en áreas sin refrigeración, bajo condiciones insalubres y con presencia de roedores y gusanos.

No está claro si Morgan seguía al frente de la funeraria al momento del operativo. Registros estatales indican que dejó de figurar como directora en mayo de 2025.

Según registros de la Secretaría de Estado de Illinois, Clark Morgan, esposo de Johanna Morgan, figura como presidente de South Chicago Chapel. Clark Morgan estuvo previamente relacionado con Heights Crematory, un crematorio en Chicago Heights que cerró el año pasado tras una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de cuerpos.

Mientras tanto, la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook continúa con los trabajos para identificar a las personas fallecidas y esclarecer cómo llegaron los cuerpos a esas condiciones.