Israel usa fósforo blanco en zonas pobladas de Líbano; el arma es ilegal en 126 países

El uso ilegal de fósforo blanco por parte del ejército de Israel en zonas pobladas del sur de Líbano ha vuelto a colocar al gobierno de Benjamin Netanyahu bajo escrutinio internacional. Investigaciones periodísticas, análisis de expertos en armamento y denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que las fuerzas israelíes han empleado de manera reiterada este tipo de munición incendiaria en áreas habitadas durante los enfrentamientos contra Hezbolá.

Las acusaciones surgen en medio de la escalada militar iniciada tras la reanudación de las hostilidades entre Israel y Hezbolá en marzo de 2026. Diversos registros audiovisuales verificados por especialistas muestran explosiones aéreas compatibles con proyectiles de fósforo blanco sobre localidades del sur libanés, una práctica que expertos consideran especialmente peligrosa para la población civil.

Organizaciones denuncian ataques sobre zonas residenciales

De acuerdo con una investigación de The New York Times, imágenes verificadas permitieron identificar el uso de fósforo blanco en Nabatieh, ciudad de aproximadamente 40 mil habitantes, así como en las cercanías de Tiro, Qlayaa, Khiam y Yohmor. Los registros muestran las características estelas blancas que genera esta sustancia al entrar en contacto con el aire.

El fósforo blanco es una sustancia química altamente inflamable utilizada por distintos ejércitos para generar cortinas de humo, marcar objetivos o provocar incendios. Aunque su posesión y uso militar no están prohibidos de forma absoluta, el derecho internacional humanitario restringe su empleo en áreas donde pueda afectar indiscriminadamente a civiles.

Los procedimientos de las FDI exigen que este tipo de proyectiles no se utilicen en zonas densamente pobladas, salvo ciertas excepciones. Esto cumple y supera los requisitos del derecho internacional”, indicó el ejército israelí en una declaración citada por The New York Times.

Sin embargo, Human Rights Watch sostiene que existe evidencia de que Israel utilizó estas municiones sobre sectores residenciales de la localidad de Yohmor el 3 de marzo de 2026. La organización afirmó haber verificado y geolocalizado imágenes que muestran detonaciones aéreas sobre viviendas y posteriores incendios en inmuebles y vehículos civiles.

El uso ilegal de fósforo blanco por parte del ejército israelí sobre zonas residenciales es extremadamente alarmante y tendrá consecuencias graves para la población civil”, afirmó Ramzi Kaiss, investigador sobre Líbano de Human Rights Watch.

La organización señaló que este tipo de proyectiles puede dispersar hasta 116 fragmentos impregnados con fósforo blanco sobre áreas que alcanzan entre 125 y 250 metros de diámetro, incrementando el riesgo para personas y bienes civiles.

Según expertos en municiones consultados por medios internacionales, Israel utiliza proyectiles estadunidenses M825A1 de 155 milímetros, diseñados para liberar en el aire cuñas de fieltro impregnadas con fósforo blanco y generar densas cortinas de humo durante varios minutos. Cuando estas partículas caen al suelo continúan ardiendo y pueden provocar incendios difíciles de controlar.

Human Rights Watch recordó además que ya había documentado el uso extensivo de fósforo blanco por parte de Israel entre octubre de 2023 y mayo de 2024 en comunidades fronterizas del sur de Líbano, donde miles de civiles fueron desplazados por los combates.

Los efectos incendiarios del fósforo blanco pueden causar la muerte o lesiones atroces que provocan sufrimiento de por vida”, advirtió Kaiss.

La organización pidió a los países que suministran armamento a Israel, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, revisar su asistencia militar y presionar para que estas municiones dejen de utilizarse en zonas habitadas. Asimismo, reiteró la necesidad de fortalecer las normas internacionales sobre armas incendiarias para evitar nuevos daños contra la población civil en conflictos armados.