Emiratos Árabes Unidos desbloquean fondos para Irán en medio de negociaciones de paz

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han acordado liberar miles de millones de dólares para Irán, según informaron cuatro fuentes regionales, en un giro táctico tras semanas de ataques iraníes contra el Estado árabe del golfo Pérsico durante la guerra que enfrenta contra Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con dos fuentes citadas por Reuters, los EAU habrían acordado liberar un total de 10.000 millones de dólares, de los cuales más de 3.000 millones ya se entregaron.

Sin embargo, otras dos fuentes con conocimiento del acuerdo situaron la cifra en 20.000 millones de dólares, señalando que la medida se pactó a cambio del cese de los ataques iraníes contra los Emiratos. Una de estas fuentes aseguró que un primer tramo de 3.000 millones ya está disponible.

No está claro si los fondos provienen directamente de los EAU o si corresponden a cuentas iraníes bloqueadas en el sistema bancario emiratí, en virtud de las sanciones estadounidenses.

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos podrían implicar la liberación de decenas de miles de millones de dólares en ingresos petroleros iraníes congelados en bancos extranjeros. .

Este posible desbloqueo se presenta como parte de un acuerdo más amplio que busca reducir las tensiones y abrir un camino hacia la paz en Oriente Medio

La postura de los Emiratos Árabes Unidos

Un funcionario emiratí, consultado sobre la transferencia, afirmó que la política exterior de los EAU se guía por la promoción de la distensión y la reducción de tensiones en toda la región.

La política exterior de los EAU se guía por la promoción de la distensión y la reducción de las tensiones en toda la región, al tiempo que se fomenta una paz y una estabilidad duraderas”, declaró.

Además, subrayó que el país apoya los esfuerzos emprendidos por Estados Unidos para proteger a los pueblos de la región de las repercusiones del conflicto.

El desbloqueo de fondos para Irán representa un alivio económico para Teherán en medio de sanciones que han limitado su acceso a recursos financieros.

Con información de Reuters.