Irán dice que el acuerdo de paz con EU se podría firmar "en los próximos días"

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, dijo que hay posibilidades de que en "los próximos días" se alcance un acuerdo de paz con Estados Unidos.

"Tan pronto como concluyan las últimas etapas de nuestras negociaciones, este acuerdo se firmará y se anunciará (...) Esto podría suceder en los próximos días. Tengo buenas esperanzas", dijo Araqchi.

La firma se realizará, en un primer momento, por vía digital. Cada parte firmará a distancia. A continuación, se anunciará que este memorando de entendimiento ha sido firmado por ambas partes", añadió.

El final de la guerra con Estados Unidos "nunca ha estado tan cerca", dijo antes Araqchi.

El jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que había suspendido los ataques previstos contra Irán ya que pronto podría suscribirse un acuerdo para poner fin a la guerra.

Araqchi afirmó en la entrevista que, una vez esté "concluido", anunciará los detalles del acuerdo.

El canciller dijo también que el borrador incluía el fin del bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes, en vigor desde el 13 de abril, y nuevas disposiciones sobre la gestión del estrecho de Ormuz.

El bloqueo naval debe levantarse por completo. Ese es el primer punto mencionado en el acuerdo", remarcó Araqchi.

"Irán ha tomado la firme decisión de que la administración del estrecho de Ormuz ya no será la misma que antes", señaló, matizando que se estaban manteniendo conversaciones con Omán, el otro país con costas en el estrecho.

El ministro confirmó que los detalles del programa nuclear iraní, incluida la gestión de su reserva de uranio altamente enriquecido, se abordarán en los 60 días siguientes a la firma del acuerdo.

"Nuestra postura siempre ha sido que la única forma de abordar las reservas de material enriquecido es diluirlo dentro de Irán", afirmó Araqchi, quien advirtió de los intentos de sabotear las negociaciones de paz por parte de Israel.