Investigación premiada documenta 114 casos de niños palestinos baleados por Israel en Gaza

Una investigación del diario neerlandés De Volkskrant que documentó 114 casos de niños palestinos menores de 15 años asesinados de un único disparo en la cabeza o el pecho durante la invasión israelí de Gaza recibió el Premio a la Excelencia Periodística Europea 2026, uno de los reconocimientos más importantes del periodismo en el continente.

El reportaje, titulado “Lo que dicen las heridas”, fue elaborado por los periodistas Maud Effting y Willem Feenstra a partir de testimonios de médicos, enfermeras y voluntarios internacionales que trabajaron en hospitales gazatíes. Los autores recopilaron fotografías, radiografías, expedientes clínicos y relatos de personal sanitario que detectó un patrón repetitivo en las lesiones sufridas por menores palestinos.

Según la investigación, los 114 casos analizados correspondían a niños claramente identificables como menores de edad que presentaban un único impacto de bala en zonas vitales del cuerpo, principalmente la cabeza o el tórax. La mayoría murió a consecuencia de las heridas o quedó con discapacidades permanentes.

Una sola bala en estas partes del cuerpo es una clara indicación de que estos niños fueron atacados deliberadamente”, señalaron los periodistas en el reportaje premiado.

Gaza acumula una cifra histórica de niños muertos por la invasión israelí

La investigación se suma a una creciente cantidad de informes médicos, académicos y humanitarios que han alertado sobre las numerosas muertes de niños a partir de la invasión israelí a Gaza. Diversas organizaciones internacionales han advertido que los niños constituyen una de las principales víctimas del conflicto.

De acuerdo con datos difundidos por las autoridades sanitarias gazatíes, más de 64 mil palestinos han muerto desde el inicio de la invasión, entre ellos cerca de 20 mil son niños asesinados. Israel cuestiona estas cifras argumentando que provienen de instituciones bajo control de Hamás. Sin embargo, investigaciones independientes publicadas en la revista médica The Lancet concluyeron que los registros oficiales podrían estar subestimando el número real de víctimas.

Un estudio publicado en 2026 por The Lancet Global Health estimó que entre octubre de 2023 y enero de 2025 murieron violentamente alrededor de 75 mil 200 personas en Gaza, una cifra superior a la reportada oficialmente durante ese periodo. Los investigadores concluyeron además que mujeres, niños y adultos mayores representaron más del 56 por ciento de las víctimas mortales.

Por su parte, una investigación de The Washington Post documentó que al menos 18 mil 500 niños figuraban entre los fallecidos en Gaza, mientras que Naciones Unidas ha descrito al enclave palestino como uno de los lugares más peligrosos del mundo para la infancia durante el conflicto.

El reconocimiento otorgado al trabajo de De Volkskrant vuelve a colocar bajo la lupa internacional la actuación del ejército israelí durante la invasión de Gaza.

Las conclusiones del reportaje, respaldadas por testimonios médicos y evidencia clínica, alimentan las denuncias de organizaciones de derechos humanos que exigen investigaciones independientes sobre posibles crímenes de guerra y sobre el elevado número de niños palestinos muertos o heridos durante la campaña militar israelí.