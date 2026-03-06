Israel intensifica ataques; alcanza más de 400 objetivos en Irán en las últimas horas

El Ejército de Israel informó este viernes que bombardeó más de 400 objetivos en diferentes regiones de Irán, incluyendo lanzaderas de misiles balísticos y almacenes de drones.

En uno de los ataques, grabado en video, la fuerza aérea israelí destruyó un camión que transportaba un sistema de defensa aérea en la zona de Shahroud, en el centro del país.

Horas antes, Israel había lanzado ofensivas contra Teherán y Isfahán, además de ordenar la evacuación de la zona industrial de Qom, al sur de la capital, previo a nuevos ataques.

Operación “Rugido del León”

A través de su cuenta oficial en X, la Fuerza Aérea israelí comunicó que desde el inicio de la Operación “Rugido del León” se han atacado más de 500 objetivos en el Líbano.

Más de 500 objetivos han sido atacados en el Líbano desde el inicio de la Operación "Rugido del León": La Fuerza Aérea atacó hoy temprano y completó otra ola de ataques en el distrito de Hadahiya de Beirut contra varios cuarteles terroristas”

Entre los blancos alcanzados en el distrito de Hadahiya de Beirut se encuentran un cuartel general utilizado por la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria; un cuartel de la unidad naval de Hezbolá; la sede del Consejo Ejecutivo de Hezbolá y una sede de la unidad financiera de la organización.

El comunicado señaló que estas instalaciones eran utilizadas para “promover y dirigir complots terroristas contra el Estado de Israel”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron que antes de los ataques se tomaron medidas para reducir el riesgo de daños a civiles, incluyendo advertencias anticipadas, el uso de armas de precisión y observaciones aéreas.

Intercepción de misiles iraníes

El Ejército israelí también confirmó que recientemente fueron lanzados misiles desde Irán hacia territorio israelí, los cuales están siendo interceptados por los sistemas de defensa.

Las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron que recientemente se lanzaron misiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza”

El Comando del Frente Nacional distribuyó alertas anticipadas directamente a teléfonos móviles en las zonas afectadas, instruyendo a la población a ingresar a áreas protegidas y permanecer allí hasta recibir nuevas indicaciones.

EU alerta sobre posibles ataques en Kurdistán

Estados Unidos emitió este viernes una advertencia de seguridad en la que señala que combatientes vinculados a Irán podrían estar preparando ataques contra hoteles en el Kurdistán iraquí, instalaciones que suelen ser utilizadas por extranjeros y personal diplomático.

La embajada estadounidense en Bagdad difundió un comunicado en el que exhorta a sus ciudadanos a abandonar la región lo antes posible, subrayando que la situación de seguridad se ha deteriorado de manera significativa. “Se insta encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses a partir tan pronto como puedan hacerlo de manera segura y a reconsiderar sus opciones de alojamiento si deciden permanecer”, indicó la misión diplomática.

El Kurdistán iraquí, considerado durante años un área relativamente estable dentro de Irak, enfrenta ahora un aumento de riesgos debido a la presencia de milicias respaldadas por Irán y a la intensificación de las hostilidades en Oriente Medio. Washington teme que los hoteles y complejos frecuentados por extranjeros se conviertan en blancos directos de ataques.