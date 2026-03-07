Hezbolá advierte a residentes del norte de Israel que evacúen; ¿qué planea?

El grupo militante chií libanés Hezbolá advirtió el sábado a los residentes de una ciudad del norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano, que evacuaran y se dirigieran al sur.

Hezbolá no especificó qué medidas, si es que tenía alguna, pensaba tomar contra la ciudad, situada a solo unos kilómetros de la frontera.

Escombros de edificios dañados tras un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut, en Líbano. Foto: AFP.

Así la advertencia

"Advertencia. Se pide a todos los residentes de Kiryat Shmona que evacúen inmediatamente. Diríjanse al sur", dijo en un comunicado.

Columnas de humo se elevan tras un ataque israelí contra los suburbios del sur de Beirut, tras una escalada entre Hezbolá e Israel. Foto: Reuters.

Líbano se vio envuelto el lunes en la creciente guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, después de que Hezbolá, un grupo alineado con Irán, lanzara cohetes y drones contra Israel. Israel respondió con fuertes ataques en el sur y el este del Líbano y cerca de Beirut.

Israelíes ya habían sido evacuados hace poco

Decenas de miles de israelíes que vivían en el norte evacuaron sus hogares tras el estallido de la guerra en Gaza entre Israel y el grupo palestino Hamás en 2023, cuando Hezbolá comenzó a lanzar cohetes y otros proyectiles contra las comunidades del norte.

Los residentes regresaron tras el alto el fuego de noviembre de 2024 entre Israel y Hezbolá. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha instado repetidamente esta semana a los israelíes del norte a permanecer en sus hogares, afirmando que el ejército los protegerá.

El ejército israelí dijo que lanzó una ola de ataques contra Hezbolá "en todo Líbano" REUTERS

Mueren 41 tras operación Israel en Líbano

En tanto, el balance de la operación israelí llevada a cabo durante la noche en el este de Líbano ascendió a 41 muertos y 40 heridos, anunció el Ministerio de Salud libanés en un comunicado el sábado.

"Las incursiones llevadas a cabo por el enemigo israelí contra la ciudad de Nabi Chit y las ciudades circundantes del distrito de Baalbek han causado un total de 41 muertos y 40 heridos", declaró. Un balance anterior daba cuenta de 16 muertos.

*bb