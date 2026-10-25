Lula vence a Flávio Bolsonaro en el balotaje y logra histórico cuarto mandato

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con casi 81 años, fue reelegido este domingo para un inédito cuarto mandato al derrotar en balotaje a su rival conservador Flávio Bolsonaro.

El izquierdista obtuvo el 51,7% de los votos frente al 48,2% para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, remontando así el resultado de la primera vuelta de las elecciones, según cifras oficiales de la casi totalidad de los sufragios.

Lula da Silva protagonizó una remontada espectacular el 25 de octubre de 2026, al lograr la victoria electoral frente al senador de derecha Flavio Bolsonaro, quien lo había superado ampliamente en la primera vuelta. AFP

Lula da Silva, logró este domingo la reelección para un inédito cuarto mandato al imponerse en la segunda vuelta presidencial al candidato conservador Flávio Bolsonaro, según confirmaron los datos oficiales emitidos por el Tribunal Superior Electoral (TSE) con la casi totalidad del escrutinio.

El mandatario izquierdista alcanzó el 51.7% de la preferencia electoral frente al 48.2% obtenido por el senador del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, remontando el escenario de la primera vuelta electoral y cerrando una contienda caracterizada por un estrecho margen en las urnas.

Con casi 81 años de edad, Lula consolida su liderazgo en la historia política del gigante sudamericano al extender su permanencia en el Palacio del Planalto. La victoria de la coalición del Partido de los Trabajadores (PT) se afianzó a medida que avanzó el recuento de los grandes centros urbanos y del nordeste del país, revirtiendo la ventaja preliminar que mantuvo la candidatura del PL en los primeros cómputos.

El resultado ratifica el respaldo a la agenda social del oficialismo y abre el camino para la conformación del gabinete y los acuerdos parlamentarios necesarios para gobernar el país durante los próximos cuatro años.