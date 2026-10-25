Flávio Bolsonaro desconoce triunfo de Lula y pedirá anular el balotaje

El candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, desconoció este domingo la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial de Brasil y anunció que solicitará de manera formal la anulación de la jornada electoral ante los órganos correspondientes.

Durante un mensaje emitido desde Brasilia tras la divulgación del escrutinio oficial, el legislador conservador aseveró que resulta "imposible reconocer el resultado" emitido por el Tribunal Superior Electoral (TSE), el cual otorgó el triunfo al mandatario con el 51.7% de los sufragios frente a un 48.3% del representante opositor.

Cuestionan la prórroga del horario de votación

El argumento principal esgrimido por la candidatura de Flávio Bolsonaro se centra en la resolución de las autoridades electorales que extendió por dos horas el funcionamiento de las casillas en diversos estados. De acuerdo con el senador, la medida en las mesas afectó la equidad de la contienda y benefició el repunte de votos a favor de la coalición progresista.

A pesar de los seńalamientos de la cúpula del PL, la autoridad electoral nacional descartó que la extensión horaria —motivada originalmente por fallas en el transporte público— haya impactado la integridad de la votación, sosteniendo la validez de los cómputos que ratificaron la reelección de Lula da Silva para un nuevo mandato.