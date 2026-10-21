Empresa israelí Discover-Tech usó anuncios en línea para espiar a usuarios y periodistas

La agencia israelí de publicidad digital Discover-Tech operó una extensa red de anuncios en línea que sirvió para rastrear a sus objetivos y facilitar la vulneración de sus dispositivos, según informes divulgados por el laboratorio canadiense Citizen Lab, y por la firma neoyorquina de seguridad publicitaria Confiant.

Los hallazgos muestran que el sector de la publicidad digital, motivo de preocupación en materia de privacidad, también puede funcionar como canal de espionaje a gran escala.

Los servicios de Discover-Tech dieron a la firma israelí Candiru, incluida en la lista negra del gobierno de Estados Unidos, y a otras empresas de vigilancia de Israel acceso a plataformas publicitarias gestionadas por Google, Comcast y la rusa Yandex.

Anuncios de Israel que infectan sin un solo clic

Según Citizen Lab, Discover-Tech operaba de forma intencional una plataforma que permitía a sus socios desanonimizar, identificar e infectar dispositivos de manera automática con software espía, además de enviar contenido maligno a usuarios específicos junto con los anuncios.

Se trata de ataques de cero clics: las víctimas no necesitan pulsar un enlace ni realizar acción alguna, pues basta con que el anuncio se cargue en un sitio web o una aplicación. Citizen Lab sostiene que es la primera vez que se documenta cómo este tipo de infecciones puede ejecutarse mediante anuncios dirigidos.

Durante cuatro meses, los anuncios de la empresa israelí aparecieron en más de 120 mil sitios web y 75 mil aplicaciones de docenas de países, con un volumen superior a 10 millones de anuncios por día. Los informes advierten que esa red puso en riesgo sistemas sensibles de ministerios, fuerzas armadas y organismos como la OTAN.

Anuncios de productos comunes, como teléfonos o auriculares, servían de vehículo al rastreo. Magnific.

Los usuarios que visitaban esas páginas podían ser identificados y rastreados, y en ocasiones Discover-Tech intentaba extraer los números de teléfono de quienes usaban teléfonos inteligentes, según los investigadores. Algunos anuncios ayudaron a instalar en los dispositivos el software espía DevilsTongue, de Candiru.

Confiant precisó que los anuncios relacionados con Candiru representaban una pequeña fracción del volumen total de Discover-Tech. Ron Deibert, director de Citizen Lab, calificó los hallazgos como el peor escenario posible, porque une dos industrias mal reguladas: la publicidad dirigida y el software espía mercenario.

La forma en que funciona hoy en día la publicidad en línea supone una amenaza sistémica para la seguridad", declaró a Reuters Wolfie Christl, investigador sénior de Citizen Lab. "Tanto para los Estados como para el sector privado, la sociedad civil y el resto de la población".

Al Jazeera, entre los periodistas espiados por Israel

La investigación detectó que Discover-Tech ayudó a instalar software espía en decenas de dispositivos de periodistas de Al Jazeera. Al menos 45 dispositivos del medio con sede en Catar fueron infectados mediante anuncios de la empresa israelí en 2024 y 2025, según el informe.

Los investigadores vincularon con alta probabilidad esos ataques a Candiru, compañía con sede en Israel que, de acuerdo con el reporte, cambió de nombre y ahora se llama Integrity Labs.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos la sancionó en 2021 por suministrar software espía a gobiernos extranjeros que lo usaron contra funcionarios, periodistas, activistas y académicos.

Una vez instalado, el programa puede recopilar archivos, credenciales guardadas y datos del navegador, capturar pulsaciones de teclas y extraer correos y mensajes. Para evitar los mecanismos de seguridad, usa canales cifrados y fragmenta la información robada.

Pueden encender la cámara, el micrófono y rastrear la geolocalización de alguien, así que es como tener poderes divinos", dijo Deibert.

Un portavoz de Al Jazeera Media Network condenó el hecho ante CBC. "Se trata de un ataque deliberado contra los periodistas y la libertad de prensa", declaró el vocero, quien añadió que el medio no especulará sobre quién desplegó el programa, pero exige una investigación independiente.

Discover-Tech no respondió a CBC, y ni la cadena canadiense ni Reuters lograron contactar a Candiru. Algunos anuncios aparecieron también en sitios de medios como BBC y The New York Times, aunque Deibert afirmó que esas organizaciones poco pudieron hacer para evitarlo.