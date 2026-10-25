"Ganó la democracia": Lula da Silva celebra triunfo en Brasil 

En sus primeras declaraciones públicas tras confirmarse su reelección para un inédito cuarto mandato, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que la ciudadanía acudió masivamente a las urnas en el balotaje con la convicción de "garantizar la democracia" en el país.

Al dirigir un mensaje desde San Pablo tras imponerse con el 51.7% de los votos al candidato conservador Flávio Bolsonaro, el mandatario izquierdista sostuvo que la movilización social permitió superar la polarización y defender la institucionalidad democrática frente a posturas extremas.

Advierte sobre intromisión extranjera y promete regular redes sociales

El jefe de Estado denunció además que durante el proceso electoral su proyecto político tuvo que vencer la "intromisión" ejercida desde el extranjero a través de plataformas digitales, un tema que generó reiterados reclamos e impugnaciones ante la justicia electoral durante la recta final de la contienda.

Lula se comprometió a impulsar un marco de regulación para las grandes empresas tecnológicas y redes sociales en el país, argumentando que es indispensable establecer reglas claras que protejan la soberanía electoral y eviten la manipulación mediante desinformación.

Las palabras del mandatario marcan el tono de lo que será el arranque de su nuevo periodo gubernamental, donde la reforma al ecosistema digital se perfilará como uno de los ejes centrales en la agenda legislativa.