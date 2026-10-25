Reelección de Lula desata ola de felicitaciones y reacciones en América

La presidenta Claudia Sheinbaum, y otros dirigentes de izquierda de toda América felicitaron el domingo al mandatario reelecto Luiz Inácio Lula da Silva por su "victoria histórica" para un cuarto mandato en Brasil en un reñido balotaje.

Desde la derecha, algunos mandatarios como el chileno José Antonio Kast y la peruana Keiko Fujimori saludaron rápidamente a Lula y reconocieron su triunfo, a pesar de que su rival conservador Flávio Bolsonaro dijo que pedirá la anulación de la elección.

En una remontada contra todo pronóstico tras perder en primera vuelta, el mandatario izquierdista se impuso con el 51,7% de los votos frente al 48,2% de Bolsonaro

"Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!", escribió Sheinbaum, también de izquierda, en un breve mensaje en la red social X.

El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, felicitó a su "hermano" por su "victoria histórica" sobre el hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).

"Estimado hermano Lula, te felicito en nombre del gobierno y pueblo cubanos por esta victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social", escribió Díaz-Canel en sus redes sociales.

"Puede Brasil contar con Cuba en la construcción de la unidad e integración de nuestra Patria Grande, latinoamericana y caribeña", agregó el cubano.

La expresidenta argentina Cristina Kirchner (2007-2015), que cumple seis años de prisión domiciliaria por corrupción, celebró a su "compañero presidente" Lula, quien en 2025 la visitó en Buenos Aires.

El brasileño "supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla" electoral, escribió en X su aliada argentina.

Desde Uruguay, el mandatario también de izquierda Yamandú Orsi dijo haberse comunicado con su "amigo" reelecto en el gigante país vecino.

"Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral", indicó en X.

Incluso el ícono de la izquierda en Estados Unidos, Bernie Sanders, felicitó al exsindicalista de casi 81 años por su "extraordinaria victoria".

"Lula ha defendido a los trabajadores brasileños y la democracia, y seguirá haciéndolo durante los próximos cuatro años", escribió en X el senador.

"Alianza estratégica"

Con el triunfo de Lula, la primera economía de la región se mantiene así como uno de los pocos bastiones progresistas.

Brasil se desvía así del giro a la derecha que han dado países como Argentina, Chile o Colombia, con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump.

La mandataria de Perú, la derechista Keiko Fujimori, saludó al pueblo brasileño por la "jornada democrática" del domingo y felicitó a Lula por su reelección.

"Reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos", señaló en X.

En el mismo tono, el ultraderechista José Antonio Kast dijo haber conversado con el brasileño y extenderle sus felicitaciones.

"Chile y Brasil tienen mucho futuro en común", apuntó el presidente chileno. "Seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región", añadió.

Kast es un firme aliado en la región de Bolsonaro, que dijo el domingo que pedirá anular el resultado electoral del reñido balotaje.

El ecuatoriano Daniel Noboa, que defiende la mano dura contra la criminalidad, abogó igualmente por la cooperación un cuarto mandato de Lula.