Jefe de la CIA visita Cuba y sostiene encuentros con funcionarios del gobierno

Una delegación estadounidense encabezada por el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó el jueves a La Habana, donde se reunió con altos funcionarios cubanos, anunció el gobierno comunista en un comunicado.

El presidente Donald Trump firmó a finales de enero un decreto presidencial que establece que Cuba, situada a 150 km de las costas de Florida, representa una "amenaza excepcional" para Estados Unidos, con el fin de justificar el endurecimiento de las sanciones contra La Habana y, en particular, el bloqueo petrolero contra la isla.

También amenazó con represalias a cualquier país que desee suministrar o vender petróleo a La Habana.

A partir de la solicitud presentada por el gobierno de Estados Unidos de que se recibiera en La Habana una delegación presidida por el director de la CIA, John Ratcliffe, la Dirección de la Revolución aprobó la realización de esta visita", indicó el gobierno.

Contactada por la AFP para confirmar este encuentro de carácter excepcional, la CIA no respondió de inmediato.

Las autoridades cubanas precisaron que esta reunión, que tuvo lugar "en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales", debe permitir el "diálogo político entre ambas naciones".

La Habana señaló que "los elementos aportados por la parte cubana y los intercambios sostenidos con la delegación estadounidense, permitieron demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EU".

"Se patentizó además el interés de ambas partes en desarrollar la cooperación bilateral entre los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley, en función de la seguridad de ambas naciones, regional e internacional", se indica en el comunicado.

Según el gobierno cubano, la reunión también permitió demostrar que no existen "razones legítimas" que justifique que la isla figure en la lista negra estadunidense de "Estados patrocinadores del terrorismo".

Cuba asegura haber podido demostrar igualmente que no existen "bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio", en referencia a lo dicho por Estados Unidos sobre la presencia de bases de escucha chinas en la isla.

Las relaciones entre ambos enemigos ideológicos han experimentado un nuevo pico de tensión en los últimos meses.

Incluso, Estados Unidos ha endurecido las sanciones sobre la isla, lo que ha provocado una crisis energética y económica sin precedentes en la isla de 9,6 millones de habitantes.

Además del embargo estadounidense en vigor desde 1962, Washington, que no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en La Habana, impone desde enero a Cuba un bloqueo petrolero.

Desd entonces sólo ha autorizado la llegada de un petrolero ruso.

Aun así, los dos países mantienen conversaciones. Una reunión a alto nivel diplomático tuvo lugar en La Habana el 10 de abril. Fue la primera vez que un avión gubernamental estadounidense aterrizó en la capital cubana desde 2016.

El comunicado se publicó después de que se viera a un avión del Gobierno estadounidense despegar del aeropuerto internacional de La Habana el jueves por la tarde, según un testigo de Reuters.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hace varios días que los dos adversarios históricos "iban a conversar".

Con información de AFP y Reuters.