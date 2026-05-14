Dimite el jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Michael Banks, presentó su dimisión este jueves, según informó Fox News en una publicación en la red social X. La noticia marca un cambio significativo en la estructura de mando de la seguridad fronteriza en un momento de políticas migratorias más estrictas.

Ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre las razones de la renuncia o los posibles reemplazos en el cargo.

La dimisión de Banks se produce en medio de una política migratoria más dura impulsada por el presidente Donald Trump desde que asumió el cargo en 2025. Su administración ha intensificado las detenciones de migrantes indocumentados, ha reforzado las medidas contra los cruces ilegales en la frontera y ha retirado el estatus legal a cientos de miles de personas.

Estas acciones han generado un clima de tensión en la frontera y han colocado a la Patrulla Fronteriza en el centro de la estrategia de seguridad nacional. La salida de su jefe podría tener repercusiones en la aplicación de estas políticas y en la coordinación con otras agencias federales.

Mano dura y redadas en Estados Unidos

En Estados Unidos, Trump ha ordenado redadas en lugares de trabajo como granjas y fábricas, con el objetivo de deportar a millones de migrantes indocumentados. Estas operaciones, realizadas incluso por agentes enmascarados, han provocado demandas judiciales y un fuerte debate político. Según encuestas, solo 41% de los estadounidenses aprueba la política migratoria de Trump, el nivel más bajo de su segundo mandato, reflejando el rechazo a las tácticas de mano dura.

La construcción del muro fronterizo ha sido uno de los pilares de la política migratoria de Trump. Sin embargo, además de sus implicaciones sociales y políticas, ha generado impactos ambientales severos. En la Sierra de Juárez, Chihuahua, ambientalistas documentaron la destrucción de corredores biológicos y hábitats de especies endémicas como venados, coyotes y jaguares. El proyecto avanzó pese a las denuncias y peticiones de protección, bajo el argumento de seguridad nacional.

Con información de Reuters.