Algunos iraníes celebran la muerte de Alí Jamenei a manos de EU e Israel

Algunos iraníes celebraron en las calles de Teherán y otras ciudades después de que Donald Trump anunciara que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, había muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, informaron testigos el domingo.

Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto", afirmó Trump en Truth Social, sin dar más detalles sobre la fuente de la información.

Trump pidió a las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas e invitó a los iraníes a derrocar a su Gobierno una vez que terminen los bombardeos.

Irán aún no ha hecho comentarios sobre la declaración de Trump.

Testigos contactados dentro de Irán dijeron que las celebraciones tuvieron lugar en Teherán, la cercana ciudad de Karaj y la ciudad central de Isfahán.

Videos publicados en las redes sociales, que no fueron verificados inmediatamente por Reuters, también mostraban celebraciones en otros lugares, como Shiraz y Abdanan, con coches tocando el claxon y llevando fotos de manifestantes muertos en la represión de las manifestaciones antigubernamentales de enero.

También se reportaron imágenes desde Abdanan con manifestantes celebrando. REUTERS

“República Islámica arrojada al basurero de la historia”

El hijo del difunto sah de Irán celebró el sábado el anuncio de Donald Trump de la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y aseguró que la república islámica que reemplazó el gobierno de su padre prooccidental llegó a su fin.

Con su muerte, la República Islámica ha llegado de hecho a su fin y pronto será arrojada al basurero de la historia", escribió Reza Pahlavi en X.

Irán calificó los ataques de injustificados e ilegales y respondió con misiles contra Israel y al menos otros siete países, incluidos los Estados del golfo Pérsico que albergan bases estadunidenses.

Trump, que realizó la mayor apuesta en política exterior de su presidencia tras hacer campaña electoral como el "presidente de la paz", dijo más temprano el sábado que los ataques tenían como objetivo poner fin a una amenaza de Irán que duraba décadas y garantizar que no pueda desarrollar armas nucleares.

Con información de AFP y Reuters.