Irán negó realizar ataques contra Emiratos Árabes Unidos en los últimos días

Irán negó este martes haber llevado a cabo ataques contra Emiratos Árabes Unidos en los últimos días, aunque advirtió que responderá con contundencia si el país del Golfo emprende alguna acción contra su territorio.

La declaración del mando militar conjunto iraní “Khatam al-Anbiya” responde a las acusaciones de EAU de haber sufrido dos jornadas consecutivas de ataques con misiles y drones procedentes de Irán, tras cuatro semanas de relativa calma desde el anuncio de un alto el fuego por parte de Estados Unidos.

Emiratos Árabes Unidos informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones por segundo día consecutivo, lo que ha intensificado la tensión en el Golfo Pérsico.

Israel, por su parte, elevó la tensión. El nuevo jefe de la Fuerza Aérea, Omer Tischler, declaró que el país está preparado para desplegar “toda la fuerza aérea hacia el este si es necesario”. El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, añadió que el ejército israelí permanece en “alerta máxima en todos los frentes”.

Estados Unidos amenaza con “fuego devastador”

Washington también lanzó advertencias directas a Teherán. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró que Estados Unidos no permitirá que Irán bloquee el estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde transita una quinta parte del comercio mundial de hidro

Si atacas a las tropas estadounidenses o a buques comerciales inocentes, te enfrentarás a un poder de fuego estadounidense abrumador y devastador”, declaró el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor.

El negociador iraní Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento, afirmó que “ni siquiera hemos empezado todavía” y acusó a Estados Unidos de amenazar la seguridad del transporte marítimo y del tránsito energético.

Irán sostiene que no ha atacado a Emiratos Árabes Unidos, pero reconoce haber respondido a la operación “Proyecto Libertad” de Washington con lanzamientos de misiles y drones contra barcos militares estadounidenses, que fueron interceptados según el Mando Central de Estados Unidos (Centcom). Teherán también denunció la muerte de cinco civiles en ataques contra embarcaciones que partieron de Omán rumbo a la costa iraní.