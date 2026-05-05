La OMS sospecha que hubo transmisión del hantavirus entre personas a bordo del crucero MV Hondius

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el crucero MV Hondius, actualmente anclado en Cabo Verde, enfrenta un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos y varios pasajeros enfermos.

Maria Van Kerkhove, directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, explicó que el período de incubación del hantavirus puede variar entre una y seis semanas, lo que sugiere que algunos pasajeros pudieron haberse contagiado antes de embarcar. Sin embargo, la OMS no descarta que haya habido transmisión entre personas en contacto muy estrecho, como parejas casadas.

“No se puede descartar la transmisión de persona a persona; por lo tanto, como medida de precaución, esto es lo que estamos asumiendo”, declaró Van Kerkhove.

A pesar de la alarma generada por el brote, la OMS subrayó que el riesgo para la población general es bajo.

El hantavirus no se propaga como la gripe o el covid-19, ya que su transmisión es limitada y ocurre principalmente por contacto con fluidos de roedores infectados. En este caso, cualquier posible transmisión humana habría ocurrido únicamente entre personas con contacto muy cercano.

Situación crítica a bordo

El crucero MV Hondius, operado por Oceanwide Expeditions, zarpó desde Ushuaia (Argentina) en un viaje transatlántico con escalas en islas remotas. Durante la travesía, varios pasajeros comenzaron a presentar síntomas respiratorios graves.

Hasta ahora se han identificado siete casos de hantavirus: dos confirmados y cinco sospechosos. Tres personas, una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán, han fallecido, mientras que un británico permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica, aunque su estado está mejorando. Otros dos pasajeros con síntomas permanecen a bordo, en proceso de evacuación médica.

Evacuación y medidas sanitarias

La prioridad de las autoridades sanitarias es evacuar a los pacientes que aún presentan síntomas. Para ello se están utilizando aeronaves médicas especializadas, tripuladas por personal capacitado.

Una vez completada la evacuación, el MV Hondius navegará hacia las Islas Canarias, donde se realizará una investigación epidemiológica exhaustiva y una desinfección completa del barco. Este proceso busca garantizar la seguridad de los pasajeros y tripulantes, así como prevenir nuevos contagios.

Antecedentes del hantavirus

El hantavirus es una enfermedad poco común pero grave, asociada principalmente al contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados. En Argentina, país de origen del crucero, el virus tiene un historial traumático debido a brotes anteriores que dejaron víctimas mortales.