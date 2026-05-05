Donald Trump señala que Irán debería ondear la bandera blanca de la rendición

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica con sus declaraciones sobre Irán, al menospreciar públicamente la capacidad militar del país y afirmar que Teherán “debería ondear la bandera blanca de la rendición”, aunque consideró que es demasiado orgulloso para hacerlo.

Las palabras del mandatario, pronunciadas el martes en el Despacho Oval, han sido interpretadas como un mensaje de presión en medio de las tensiones regionales.

Trump aseguró que el ejército iraní se ha visto reducido a disparar “pistolas de juguete” y que, pese a las amenazas públicas, en privado Teherán busca llegar a un acuerdo con Washington.

“Juegan a sus juegos, pero déjenme decirles algo: quieren llegar a un acuerdo. ¿Y quién no querría hacerlo, cuando tu ejército ha desaparecido por completo?”, expresó el presidente.

El bloqueo de puertos iraníes

El mandatario elogió el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes en la región, describiéndolo como “un pedazo de acero” imposible de desafiar.

Según Trump, la estrategia está funcionando “muy bien” y constituye un elemento clave de la presión ejercida sobre Irán para limitar sus movimientos militares y económicos.

Cuando se le preguntó qué tendría que hacer Irán para violar el alto el fuego, Trump respondió de manera enigmática: “Bueno, ya lo sabrás, porque te lo diré (...) Saben lo que no deben hacer”. Con esta frase, el presidente dejó claro que cualquier acción considerada provocativa por parte de Teherán sería respondida de inmediato por Estados Unidos.

El mandatario comparó la situación con una pelea que ya estaría detenida, sugiriendo que Irán no tiene capacidad real para desafiar a Estados Unidos.

Con información de Reuters