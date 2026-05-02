Irán lanza plan de paz, pero Israel continúa ataques en Líbano

El conflicto en Medio Oriente continúa marcado por una combinación de confrontación militar, presión diplomática y señales ambiguas sobre una posible salida negociada. En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que revisará una nueva propuesta de paz enviada por Irán, aunque expresó escepticismo sobre su viabilidad.

Pronto revisaré el plan que Irán acaba de enviarnos, pero no puedo imaginar que sea aceptable”, declaró Trump en su red Truth Social, al insistir en que Teherán no ha asumido suficientes costos por décadas de confrontación.

Desde Irán, el viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi, aseguró que la iniciativa busca un fin “permanente” al conflicto, pero dejó claro que ahora corresponde a Washington decidir el rumbo.

La pelota está en el campo de Estados Unidos, que debe elegir entre la vía diplomática o la continuación del enfoque confrontativo”, afirmó.

A pesar de estos mensajes, la retórica sigue siendo dura. Trump incluso defendió las operaciones navales estadounidenses contra embarcaciones iraníes en términos que evidencian la agresividad de la estrategia.

“Somos como piratas”, dijo durante un mitin en Florida, al describir la incautación de cargamentos de petróleo iraní como parte del bloqueo en curso.

Ataques en Líbano y advertencias de una nueva guerra

Mientras la vía diplomática parece incierta, la violencia en el terreno continúa. En el sur del Líbano, nuevos ataques atribuidos a Israel Defense Forces dejaron al menos tres muertos, según medios oficiales libaneses. El ejército israelí afirmó haber atacado decenas de objetivos vinculados a Hezbollah, incluyendo infraestructura militar.

Hezbolá respondió con ataques propios, asegurando que sus acciones son una reacción a las “violaciones” del alto el fuego, lo que refleja la fragilidad de cualquier intento de contención en la región.

El conflicto también ha tenido repercusiones en espacios civiles y religiosos. Un convento católico en la localidad de Yaroun resultó dañado durante operaciones militares israelíes, lo que generó condenas de organizaciones internacionales. La entidad francesa L'Oeuvre d'Orient calificó el hecho como un “acto deliberado de destrucción contra un lugar de culto”.

En paralelo, la situación interna en Irán también muestra signos de tensión. La activista y premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi fue hospitalizada tras un deterioro grave de salud, en medio de denuncias sobre sus condiciones de detención.

Además, las autoridades iraníes confirmaron la ejecución de dos hombres acusados de espionaje para Israel, lo que añade otro elemento de presión en un contexto ya altamente volátil.

Desde el ámbito militar, las señales tampoco son alentadoras. El alto mando iraní Mohamad Jafar Asadi advirtió que una reanudación del conflicto con Estados Unidos es “probable”, citando la falta de confianza en los compromisos de Washington.

La posibilidad de una escalada mayor sigue latente, especialmente ante la falta de consensos claros entre las principales potencias involucradas.