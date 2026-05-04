SRE confirma regreso de mexicana que iba a bordo de la flotilla a Gaza 

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la llegada de la mexicana Abril Rojas Ángel, quien viajaba como parte de la flotilla humanitaria Global Sumud rumbo a Gaza y cuya embarcación fue interceptada a finales de abril por autoridades israelíes en alta mar cerca de Grecia.

La connacional fue recibida por personal de la dirección general de Protección Consular en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Antes, fue asistida en Grecia por el embajador mexicano Alejandro García Moreno y por el cónsul en Estambul, Alberto Fierro Garza.

Agradecemos las gestiones de las autoridades griegas y turcas en apoyo a la repatriación de nuestra connacional. Se le brindará el apoyo y acompañamiento necesarios ante los hechos ocurridos, en pleno respeto y salvaguarda de sus derechos fundamentales” declaró la Secretaría en un comunicado

La cancillería agregó que las representaciones de México en la región continúan en contacto con las y los otros siete connacionales que no fueron interceptados, quienes hasta ahora se reportan bien.

De igual manera, la SRE sigue en contacto permanente y directo con sus familiares para brindar acompañamiento”, añadió la dependencia.

Informó que a través de canales diplomáticos “se ha transmitido a Israel con la mayor firmeza que se respeten los derechos de las personas tripulantes, que se garantice su bienestar físico y mental, y el derecho de libre tránsito”.

México reitera su profunda y enérgica objeción a la intercepción de las flotillas, acto que constituye una flagrante violación de los principios fundamentales del derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, y que no puede ser tolerado bajo ninguna circunstancia”, sostuvo.

En un video a través de redes sociales, Abril Rojas recordó que el grupo de activistas detenido el pasado 29 de abril estaba compuesto por 175 personas y permaneció retenido durante 36 horas.

Del total de personas, al menos 37 requirieron hospitalización, señaló.

Vivimos condiciones infrahumanas en un campo de concentración flotante, sometidos a una tortura, recibimos gases, falta de aire, soportamos temperaturas extremas dentro de contenedores, es imperativo que la humanidad entera condene este centro de horror”, acusó Rojas.

Los sujetos retenidos por las autoridades fueron desembarcados el viernes pasado en la isla de Creta y luego de los trámites legales repatriados a cada uno de sus países, entre ellos Italia, Turquía, México, Argentina, Francia, Estados Unidos y España.