Irán y EU reavivan guerra con ataque a barcos e incendio; intentan reabrir Ormuz

Estados Unidos e Irán elevaron las tensiones de la guerra que inició el 28 de febrero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha una operación con el objetivo de reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo.

Se trata del “Proyecto Libertad”, que provocó una intensa reacción militar de Irán.

La república islámica bombardeó buques mercantiles, entre los cuales se encontraba uno originario de Corea del Sur.

Además de eso, Irán atacó con drones la instalación petrolera de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos, una de las pocas accesibles en la región sin pasar por el estrecho. Esto provocó un incendio que dejó tres ciudadanos indios lesionados.

Emiratos Árabes anunció que fue blanco de cuatro misiles de crucero lanzados desde Irán, de los cuales tres fueron interceptados y uno cayó al mar, según el Ministerio de Defensa.

Un petrolero de la empresa estatal Adnoc también fue atacado por dos drones iraníes.

El país denunció “una escalada peligrosa” y se reservó el derecho de responder.

El saldo del primer día del “Proyecto Libertad”

Posteriormente, en respuesta, Estados Unidos anunció la destrucción de seis pequeñas embarcaciones iraníes.

Éste fue el saldo del primer día del “Proyecto Libertad”, en el que EU busca permitir que los buques bloqueados puedan atravesar el estrecho.

Es el mayor recrudecimiento de la guerra, que pone en peligro el alto el fuego vigente desde el 8 de abril.

“Tuvimos que hacer esta pequeña excursión en Irán. Valió la pena para deshacernos de los lunáticos que tendrían armas nucleares que pueden borrar países del mapa con solo presionar un botón. Debería haberse hecho hace mucho tiempo, pero estoy muy orgulloso de estar haciéndolo”, dijo Trump.

EU advierte a Irán que se aleje de sus activos

El almirante Brad Cooper recomendó a Irán mantenerse alejadas de los activos estadunidenses.

“Los acontecimientos en Ormuz demuestran que no hay solución militar a una crisis política”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, en X.

Exhortó a Estados Unidos a dar prioridad a la vía de la mediación de Pakistán.

En vilo

Estados Unidos busca permitir que los buques bloqueados puedan atravesar el estrecho.

El tráfico marítimo en Ormuz sigue siendo escaso, la mayoría de buques que transita utilizan el esquema de separación de tráfico iraní, según el monitoreo de OSINT.

Con información de Reuters y AFP.

*mcam