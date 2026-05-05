Buscan atraque para barco con hantavirus; Cabo Verde lo rechazó

Los pasajeros y los tripulantes de un crucero que partió de Argentina permanecían aislados ayer frente a las costas de Cabo Verde, después de que les prohibieran atracar tras la muerte de tres personas por un presunto brote de hantavirus.

Médicos trabajaban ayer para evacuar a dos personas con síntomas de hantavirus.

Dos miembros de la tripulación presentan actualmente síntomas respiratorios agudos” y “necesitan atención médica urgente”, informó el operador turístico Oceanwide Expeditions.

Hay 149 personas de 23 nacionalidades a bordo del crucero MV Hondius, que se enfrenta a “una situación médica grave”, según el comunicado de la compañía.

La naviera examina la posibilidad de llevar a los pasajeros a las islas de Las Palmas y Tenerife, en Canarias, después de que Cabo Verde negara autorización para evacuarlos en su país con el fin de “proteger a la población caboverdiana”, declaró el domingo por la noche la presidenta del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Maria da Luz Lima, a la emisora Radio.

En un comunicado, la dirección nacional de salud de Cabo Verde anunció que pidió al Reino Unido y a Países Bajos que envíen ambulancias aéreas para poder “evacuar pacientes”.

Ilustración: Abraham Cruz.

Oceanwide Expeditions confirmó tres muertes, dos de ellas a bordo del crucero y una después de un desembarco.

Un primer fallecimiento tuvo lugar el 11 de abril en el barco. El cuerpo del hombre fue desembarcado en la isla de Santa Elena el 24 de abril, acompañado por su esposa, quien también falleció posteriormente. Ambos son de nacionalidad neerlandesa.

El 27 de abril, un pasajero británico cayó enfermo y fue evacuado a Sudáfrica, donde dio positivo por hantavirus, afirma el operador.

Hantavirus, riesgo bajo de contagio

Los hantavirus, principalmente transmitidos al ser humano por roedores, pueden provocar dificultades respiratorias y cardíacas, así como fiebres hemorrágicas.

Este tipo de virus suele comenzar con síntomas similares a los de la gripe, como fatiga y fiebre, entre una y ocho semanas después de la exposición.

No existen medicamentos específicos para tratar la enfermedad, por lo que el tratamiento se centra en cuidados de apoyo, lo que incluye la ventilación asistida.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge, ha transmitido no obstante un mensaje tranquilizador.

El riesgo para el conjunto de la población sigue siendo bajo. No hay ningún motivo para que cunda el pánico ni para imponer restricciones de viaje”, apuntó.

El directivo destacó que las infecciones por hantavirus son poco frecuentes y que “no se transmiten fácilmente entre personas”.

Los hantavirus se transmiten a las personas a través de roedores salvajes infectados, como ratones o ratas, que excretan el virus a través de la saliva, la orina y las heces.

Un portavoz del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de los Países Bajos (RIVM) dijo que el origen del brote no estaba claro. “Se podría imaginar, por ejemplo, que las ratas a bordo del barco transmitieran el virus”, dijo.

Pero otra posibilidad es que, durante una escala en algún lugar de Sudamérica, las personas se infectaran, por ejemplo a través de ratones, y enfermaran de esa manera”.

El Hondius zarpó de Ushuaia, en el sur de Argentina, en marzo, en un viaje promocionado como una expedición de naturaleza a la Antártida. Navegó por la Antártida continental, las Malvinas, Georgia del Sur, la isla Nightingale, Tristán, Santa Elena y Ascensión antes de llegar a aguas de Cabo Verde el 3 de mayo.

“Somos personas, no un titular”: pasajero del crucero MV Hondius

Jake Rosmarin, un pasajero que estaba contando su viaje por redes sociales, reclamó en Instagram que lo dejen volver a casa.

“Hay mucha incertidumbre y esa es la parte más difícil. Todo lo que queremos ahora es sentirnos seguros, tener respuestas claras y volver a nuestras casas”, dijo.

Esto empezó como un viaje épico y ahora estamos viviendo una pesadilla. No somos una noticia, no somos titulares, somos personas con familias que nos esperan”, agregó Rosmarin, quien está confinado en su camarote.

“Lo que está pasando en este momento es muy real para los que estamos aquí. Así que si ves noticias sobre esto, recuerda que hay personas reales detrás y que no es algo que esté pasando en algún lugar lejano”, apuntó.

El operador del crucero, explicó que “a bordo se están aplicando estrictas medidas de precaución, como aislamiento, protocolos de higiene y vigilancia médica”.

El crucero MV Hondius transportaba principalmente pasajeros británicos, estadunidenses y españoles, según las autoridades. Los precios del camarote oscilaban entre 14 mil y 22 mil euros (entre 286 mil y 450 mil pesos mexicanos).

Con información de AFP y Reuters.

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