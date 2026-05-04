Explosión en fábrica de fuegos artificiales en China deja 21 muertos

Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Liuyang, provincia de Hunan (centro de China), dejó al menos 21 muertos y 61 heridos, informó este martes la prensa estatal. El estallido ocurrió el lunes a las 16:43 (08:43 GMT) en la empresa Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, según la cadena estatal CCTV.

Explosión y escenas captadas en video

Videos difundidos en redes sociales mostraron explosiones continuas acompañadas de una enorme nube de humo elevándose en una zona rural rodeada de montañas.

Tragedia Industrial en Liuyang Explosión en el Clúster Mundial de Pirotecnia | Mayo 2026 21 Fallecidos 61 Heridos 1,600 Hectáreas Riesgo Peso Económico de Hunan Líder Mundial: Liuyang concentra la mayor exportación a EE.UU. y Europa. Empleo: Genera cientos de miles de puestos directos e indirectos. Valor: Industria de miles de millones de dólares anuales. Estatus Regulatorio Normativa: Ley de Seguridad en la Producción (Consejo de Estado). Desafío: Cadenas de suministro fragmentadas dificultan la supervisión. Antecedente: Campañas nacionales de inspección post-Tianjin (2015).

Imágenes captadas por un dron de CCTV al día siguiente evidenciaron una franja de escombros calcinados donde antes se encontraban los edificios.

En el lugar, equipos de rescate y maquinaria pesada trabajaban removiendo restos, mientras columnas de humo seguían saliendo de estructuras parcialmente destruidas, muchas con los techos arrancados.

Operativo de rescate y medidas de seguridad

El gobierno central envió expertos para coordinar las labores, mientras más de 480 socorristas fueron desplegados de forma urgente para tareas de búsqueda.

Las autoridades establecieron una zona de control de 3 kilómetros alrededor del sitio y ordenaron la evacuación de residentes cercanos.

Detenciones e investigación en curso

La policía detuvo a los gerentes de la empresa, en medio de las investigaciones para determinar la causa del accidente, informó CCTV.

Bomberos trabajan en el control del incendio tras la explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Liuyang, Hunan, China, el 5 de mayo de 2026. cnsfhoto vía Reuters

El presidente Xi Jinping pidió “esfuerzos sin descanso” para atender a los heridos, localizar a desaparecidos y garantizar que los responsables rindan cuentas, de acuerdo con la agencia estatal Xinhua.

Liuyang, centro de la industria pirotécnica

Liuyang es uno de los principales centros de producción de fuegos artificiales en China. La ciudad genera alrededor del 60% del mercado nacional y el 70% de las exportaciones de pirotecnia.

Los accidentes industriales son frecuentes en el país debido a normas de seguridad laxas.

El año pasado, una explosión en otra fábrica en Hunan dejó 9 muertos .

En febrero, incidentes en tiendas de pirotecnia en Hubei y Jiangsu causaron 12 y 8 muertes , respectivamente.

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