Explosión en fábrica de fuegos artificiales en China deja 21 muertos
Explosión en fábrica de fuegos artificiales en Liuyang deja 21 muertos y 61 heridos; autoridades de China despliegan rescate y detienen a responsables
Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Liuyang, provincia de Hunan (centro de China), dejó al menos 21 muertos y 61 heridos, informó este martes la prensa estatal. El estallido ocurrió el lunes a las 16:43 (08:43 GMT) en la empresa Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, según la cadena estatal CCTV.
Explosión y escenas captadas en video
Videos difundidos en redes sociales mostraron explosiones continuas acompañadas de una enorme nube de humo elevándose en una zona rural rodeada de montañas.
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Imágenes captadas por un dron de CCTV al día siguiente evidenciaron una franja de escombros calcinados donde antes se encontraban los edificios.
En el lugar, equipos de rescate y maquinaria pesada trabajaban removiendo restos, mientras columnas de humo seguían saliendo de estructuras parcialmente destruidas, muchas con los techos arrancados.
Operativo de rescate y medidas de seguridad
El gobierno central envió expertos para coordinar las labores, mientras más de 480 socorristas fueron desplegados de forma urgente para tareas de búsqueda.
Las autoridades establecieron una zona de control de 3 kilómetros alrededor del sitio y ordenaron la evacuación de residentes cercanos.
Detenciones e investigación en curso
La policía detuvo a los gerentes de la empresa, en medio de las investigaciones para determinar la causa del accidente, informó CCTV.
El presidente Xi Jinping pidió “esfuerzos sin descanso” para atender a los heridos, localizar a desaparecidos y garantizar que los responsables rindan cuentas, de acuerdo con la agencia estatal Xinhua.
Liuyang, centro de la industria pirotécnica
Liuyang es uno de los principales centros de producción de fuegos artificiales en China. La ciudad genera alrededor del 60% del mercado nacional y el 70% de las exportaciones de pirotecnia.
Los accidentes industriales son frecuentes en el país debido a normas de seguridad laxas.
«pev»