Explosión en mina de Colombia deja 9 muertos; rescatan a 6 trabajadores

Una explosión en una mina legal de carbón en Sutatausa, Cundinamarca (Colombia) dejó un saldo de 9 mineros muertos y 6 rescatados con vida este 4 de mayo de 2026, según informaron autoridades del sector.

El accidente, ocurrido a unos 74 kilómetros al norte de Bogotá, habría sido provocado por una acumulación de gas metano, un riesgo frecuente en este tipo de explotaciones.

Confirmación oficial del saldo

De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM), el balance fue ajustado conforme avanzaron las labores de rescate, luego de que inicialmente se reportara que 15 trabajadores habían quedado atrapados.

Equipos de rescate trasladan a un trabajador afectado tras la explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos en Sutatausa, Colombia, el 4 de mayo de 2026. AFP

“Seis mineros rescatados y nueve fallecidos deja emergencia en mina de Sutatausa, Cundinamarca”, indicó el organismo en su comunicado más reciente.

Condiciones del accidente y dificultades de rescate

El siniestro se registró en el sector Peñas de Boquerón, en la mina conocida como “P3 Carbonera Los Pinos”, una zona donde varios socavones están interconectados.

Explosión en Mina de Carbón Cundinamarca, Colombia | 04 de Mayo, 2026 9 FALLECIDOS 6 RESCATADOS METANO CAUSA PROBABLE Factores de Riesgo Gas Metano: Acumulación en socavones, altamente inflamable ante cualquier chispa. Ubicación: 74 km al norte de Bogotá, zona de alta recurrencia de siniestros. Estatus: Operación legal sujeta a protocolos de la ANM. Respuesta Institucional PMU: Activación del Puesto de Mando Unificado para rescate coordinado. Indagación: La ANM investiga si los sistemas de ventilación estaban operativos. Historial: Región marcada por el antecedente de Sutatausa (2023).

Las autoridades señalaron que la explosión ocurrió a aproximadamente 600 metros de profundidad, lo que complicó las labores de ventilación, el acceso de los equipos de emergencia y la localización de los trabajadores atrapados.

Estado de los trabajadores rescatados

Los 6 mineros rescatados fueron trasladados al Hospital Regional de Ubaté, donde reciben atención médica por afectaciones respiratorias y lesiones derivadas de la onda expansiva.

Su estado de salud fue reportado como estable. Operativo y antecedentes en la zona

En el lugar se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), encabezado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, con la participación de cuerpos de bomberos, la Cruz Roja y equipos especializados en salvamento minero.

La ANM inició una investigación para determinar si la mina cumplía con los protocolos de seguridad industrial, particularmente en materia de monitoreo de gases y sistemas de ventilación.

Sutatausa es una región con antecedentes de accidentes mineros. En marzo de 2023, una explosión en la misma zona dejó 21 trabajadores fallecidos, uno de los peores desastres recientes en la minería colombiana.

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