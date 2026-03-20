Irán lanza misiles hacia base con fuerzas de EU en océano Índico: reportes

Irán lanzó recientemente dos misiles balísticos hacia la base británico-estadunidense Diego Garcia, en medio del océano Índico, reportó el viernes el Wall Street Journal.

Ninguno de los dos misiles lanzados hacia esa base, a unos 4 MIL kilómetros del territorio iraní, logró su objetivo, según el medio que cita a varios funcionarios estadounidenses.

Consultado por la AFP, el Pentágono rehusó hacer cualquier comentario sobre el asunto.

Situada en una isla solitaria del archipiélago de Chagos, territorio británico, la base Diego Garcia es una de las dos que Reino Unido autorizó para que Estados Unidos use en "operaciones defensivas específicas contra Irán".

Es una base estratégica donde estacionan en particular submarinos nucleares, bombarderos y destructores.

En 2025, Reino Unido firmó un acuerdo para devolver el archipiélago de Chagos a Islas Mauricio, pero conservó en arrendamiento la base de Diego Garcia por 99 años.

Con información de AFP.