Estados Unidos autoriza venta de petróleo iraní para contener alza global de precios

Estados Unidos autorizó la venta y entrega de petróleo iraní cargado en buques antes del 20 de marzo, con la esperanza de frenar la escalada de precios de la energía provocada por la guerra en Oriente Medio.

El secretario del Tesoro estadunidense , Scott Bessent, había indicado el jueves que Washington consideraba flexibilizar las sanciones contra Irán para permitir estas transacciones.

La autorización tiene límite hasta el 19 de abril.

Sin embargo, Teherán afirmó el viernes no disponer de ningún excedente de crudo en el mar.

Irán básicamente no tiene crudo excedente en el mar ni disponible para suministrar a los mercados internacionales, y la declaración del secretario del Tesoro de Estados Unidos tiene únicamente como objetivo dar esperanzas a los compradores", escribió en X Saman Ghoddoosi, portavoz del ministerio de Petróleo iraní.

El bloqueo de facto iraní del estrecho de Ormuz, por donde circula habitualmente el 20 por ciento del petróleo y el gas mundiales, y los numerosos ataques contra las infraestructuras energéticas en Oriente Medio han disparado los precios del crudo.

Las cotizaciones cerraron al alza el viernes, aunque se mantuvieron por debajo de los 120 dólares por barril, un umbral que han rozado en varias ocasiones desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero.

El barril de Brent del mar del Norte ganó un 3.26 por ciento, hasta 112.19 dólares.

Su equivalente estadunidense , el West Texas Intermediate (WTI), tradicionalmente más barato, avanzó un 2.27 por ciento, hasta 98.32 dólares.

El 27 de febrero, víspera de la guerra de Israel y Estados Unidos contra la república islámica, el Brent del mar del Norte había cerrado en 72.48 dólares y el WTI en 67.02 dólares.

EU cede a la presión

El presidente estadunidense, Donald Trump, dijo el viernes por primera vez que contempla "reducir gradualmente" las operaciones militares contra Irán, justo después de haber descartado un alto el fuego y suavizar las sanciones contra el petróleo iraní.

Estamos a punto de alcanzar nuestros objetivos mientras contemplamos reducir gradualmente nuestros importantes esfuerzos militares en Oriente Medio contra el régimen terrorista iraní", escribió el viernes por la noche Trump en su red Truth Social.

Una declaración que coincide con noticias publicadas por varios medios estadunidense s sobre un próximo despliegue de fuerzas militares adicionales en la región.

Unas horas antes, además, el magnate republicano había descartado cualquier tregua.

No quiero un alto el fuego. No acuerdas un alto el fuego cuando estás literalmente aniquilando al contrincante", dijo Trump a los periodistas.

También reiteró que el estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de hidrocarburos y bloqueado de facto por Irán, debería ser "vigilado y controlado, si fuera necesario, por los otros países que lo utilizan, ¡lo cual no es el caso de Estados Unidos!".

Con información de AFP y Reuters.