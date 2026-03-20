Día 20 de la guerra en Irán: explosiones en Jerusalén, aumento del crudo y ataques a Líbano

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán alcanzó su día 20 con una intensificación de operaciones militares simultáneas en distintos puntos de la región, desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Los reportes más recientes confirman ataques cruzados, activación de sistemas de defensa aérea y nuevos movimientos estratégicos que amplían el alcance del conflicto.

En paralelo, la tensión se concentra en rutas clave para el comercio energético global, especialmente en el estrecho de Ormuz, mientras distintos actores internacionales adoptan posturas con implicaciones militares y económicas. Los acontecimientos recientes configuran un escenario de confrontación activa con múltiples frentes abiertos.

Escalada militar no para

Durante las últimas horas, Israel e Irán mantuvieron intercambios de ataques que impactaron tanto en sus territorios como en países vecinos. El ejército israelí confirmó nuevos bombardeos contra “objetivos del régimen” en Teherán, luego de reportar el lanzamiento de misiles iraníes hacia su territorio.

En paralelo, fuerzas israelíes llevaron a cabo ataques en Beirut contra posiciones del movimiento Hezbolá, tras emitir órdenes de evacuación para habitantes de zonas del sur de la capital libanesa. En el sur de Líbano, un ataque en el distrito de Bint Jbeil dejó al menos una persona muerta y dos heridas, de acuerdo con la Agencia Nacional de Información.

La actividad militar también se extendió a la región del Golfo. Kuwait informó que sus sistemas de defensa aérea respondieron a ataques con drones y misiles.

Si se escuchan explosiones, es el resultado de la interceptación de los ataques hostiles por parte del sistema de defensa antiaérea", señalaron las fuerzas armadas kuwaitíes.

Arabia Saudita reportó la interceptación de más de 20 drones en su territorio. En Jerusalén, se registraron explosiones durante la noche tras la activación de alertas por misiles iraníes, además de la caída de fragmentos de proyectiles en las inmediaciones de la Ciudad Vieja.

En otro frente, medios estadounidenses informaron que Irán lanzó dos misiles balísticos contra la base militar estadounidense-británica en Diego García, en el océano Índico. Según funcionarios citados, uno de los proyectiles falló en vuelo y el otro fue interceptado.

Energía, Ormuz y decisiones clave

El estrecho de Ormuz continúa como uno de los puntos más sensibles del conflicto. Irán aseguró que la vía marítima permanece abierta y negó haber bloqueado el tránsito.

"No hemos cerrado el estrecho. Está abierto", afirmó el canciller iraní Abás Araqchi.

El funcionario también indicó que su país está dispuesto a facilitar el tránsito de buques japoneses, dada la dependencia energética de Japón respecto a la región.

En contraste, Reino Unido autorizó a Estados Unidos el uso de bases británicas para operaciones vinculadas al estrecho, en el marco de lo que describió como acciones defensivas.

En el ámbito económico, Estados Unidos autorizó la venta y entrega de petróleo iraní almacenado en buques antes del 20 de marzo, con el objetivo de contener el aumento de los precios energéticos derivado del conflicto.

Irán rechazó esa medida al asegurar que no dispone de excedentes de crudo en alta mar.

Irán básicamente no tiene crudo excedente (...). la declaración del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene únicamente como objetivo dar esperanzas a los compradores", indicó el portavoz del Ministerio de Petróleo.

En el plano político-militar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno evalúa reducir gradualmente las operaciones en Oriente Medio.

"Estamos a punto de alcanzar nuestros objetivos militares", declaró.

El mandatario también descartó un alto el fuego inmediato, mientras reportes de prensa señalan la posible movilización de tropas adicionales, incluidos elementos del Cuerpo de Marines.

Turquía calificó como una “peligrosa escalada” los ataques en Siria, mientras Arabia Saudita condenó las acciones militares israelíes en ese país como una violación del derecho internacional.

Con información de AFP.