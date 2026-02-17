“Mi padre los mató”: revelan identidad del tirador en pista de hockey en Estados Unidos

Un tiroteo ocurrido la tarde del lunes en la Lynch Arena, en Pawtucket, Rhode Island, dejó un saldo de dos personas muertas y tres heridas graves. El agresor, un hombre identificado como Robert Dorgan, quien se presentaba bajo el nombre de Roberta Esposito y vestido de mujer, disparó contra cinco integrantes de su propia familia alrededor de las 14:30 horas, antes de suicidarse.

De acuerdo con imágenes difundidas por asistentes, Dorgan ingresó armado y disparó directamente contra las víctimas. En medio de la confusión, otras tres personas resultaron heridas, según reportes del Departamento de Policía de Pawtucket.

El tiroteo en la Lynch Arena de Pawtucket, Rhode Island, dejó dos muertos y tres heridos durante un partido escolar de hockey. REUTERS

Testimonio de la hija del atacante

Una mujer, visiblemente conmocionada, declaró ante los medios: “Mi padre los mató. Y ahora él también está muerto”. Señaló que Dorgan padecía una enfermedad mental grave, aunque no especificó el diagnóstico ni si recibía tratamiento especializado.

Las autoridades locales iniciaron las indagatorias para esclarecer las causas del ataque. Hasta el momento, se desconoce el motivo por el cual Dorgan decidió disparar contra la mujer y la niña, presuntamente familiares suyas. Además, informaron que todos los estudiantes de Providence Country Day, Johnston y Coventry que asistieron al partido se encuentran a salvo y fueron reunidos con sus familias. Asimismo, se pondrán a disposición servicios de apoyo psicológico para atender a quienes presenciaron el ataque.

El tiroteo en la Lynch Arena de Pawtucket, Rhode Island, dejó dos muertos y tres heridos durante un partido escolar de hockey. REUTERS

Tiroteo en Pawtucket durante partido escolar de hockey

El ataque se produjo durante el evento conocido como “Senior Night”, en el que el equipo cooperativo Coventry-Johnston enfrentaba al conjunto Blackstone Valley Schools, integrado por St. Raphael Academy, Providence Country Day School y los distritos públicos de North Providence y North Smithfield.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que la madre del estudiante murió en el lugar, mientras que uno de sus hijos falleció posteriormente en el hospital. Los otros tres familiares permanecían en condición crítica en el Rhode Island Hospital, según informó un portavoz de Brown Health. Hasta el momento, las autoridades no han revelado los nombres de las víctimas.

El tiroteo en la Lynch Arena de Pawtucket, Rhode Island, dejó dos muertos y tres heridos durante un partido escolar de hockey. REUTERS

Testimonios y videos del ataque

Un estudiante que abandonaba la arena relató que escuchó varios “estallidos” y, al percatarse de que se trataba de disparos, las personas comenzaron a correr hacia las salidas.

Un video transmitido en vivo del encuentro muestra cómo el juego se interrumpe tras una serie de disparos rápidos, aparentemente provenientes de las gradas. En la grabación se escuchan al menos 14 detonaciones consecutivas, seguidas por uno o dos disparos más aproximadamente 10 segundos después. Jugadores y asistentes abandonan el hielo y las tribunas para resguardarse.

Reacciones oficiales

El alcalde de Pawtucket, Don Grebien, calificó el hecho como “trágico” y lo describió como un “incidente aislado”. El ataque generó una amplia movilización policial, con vehículos de seguridad rodeando la arena.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, expresó su solidaridad con las víctimas y exhortó a quienes requieran apoyo emocional a comunicarse al 988, línea de asistencia en salud mental. También anunció que durante la semana se habilitarán recursos adicionales para estudiantes y familias. “Nuestro estado vuelve a estar de luto”, escribió en un comunicado.