Irán da respuesta a propuesta de Estados Unidos para terminar la guerra transmitida vía Pakistán

Irán revisó la propuesta presentada por Estados Unidos a través de Pakistán y la calificó como “injusta” y carente de los requisitos mínimos para tener éxito. La respuesta inicial, también transmitida por vía diplomática a Islamabad, subraya que el planteamiento estadounidense es percibido como parcial y diseñado únicamente para servir a los intereses de Washington y de Israel.

Un alto funcionario iraní declaró a Reuters que la diplomacia “no se ha detenido” y que, si prevalece el realismo en Washington, aún podría encontrarse un camino hacia la negociación. Sin embargo, añadió que no existen arreglos concretos para conversaciones y que, en este momento, ningún plan de diálogo parece realista.

En resumen, la propuesta sugiere que Irán renunciaría a su capacidad de defenderse a cambio de un plan vago para levantar las sanciones"

La evaluación de Teherán sostiene que la iniciativa estadounidense carece de equilibrio y no contempla las preocupaciones centrales de Irán. Para las autoridades iraníes, la propuesta se limita a reforzar la posición de Estados Unidos y sus aliados, sin ofrecer garantías de reciprocidad ni mecanismos que aseguren un resultado justo.

Todavía no hay ningún acuerdo para las negociaciones, y ningún plan de conversaciones parece realista en esta fase"

Aunque Irán reconoce que la vía diplomática sigue abierta, la falta de confianza en la propuesta estadounidense marca un nuevo obstáculo en los intentos de desescalar el conflicto.

Trump exige rapidez de Irán para salvar negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que los negociadores iraníes estaban “suplicando” un acuerdo pese a haber sido, según sus palabras, “aniquilados militarmente”. Con ello, rechazó la postura pública de Teherán de que únicamente está revisando la propuesta enviada por Washington a través de Pakistán.

En una publicación en Truth Social, Trump advirtió: “Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso ocurra, no habrá vuelta atrás, y no será nada agradable”.