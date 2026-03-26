Donald Trump advierte que habrá más cargos contra Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el derrocado mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien comparece este jueves ante un juez en Nueva York, enfrentará nuevos procesos judiciales en el futuro. Según Trump, las acusaciones actuales representan solo una parte de los delitos que se le atribuyen y aseguró que “otros cargos serán presentados, como probablemente saben”.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecen por segunda vez ante el tribunal tras su captura en Caracas a inicios de enero y su traslado a una prisión en Brooklyn. El exmandatario enfrenta acusaciones por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de alto poder, entre ellas ametralladoras y artefactos destructivos. En su primera audiencia, celebrada el 5 de enero, Maduro se declaró “prisionero de guerra”, intentando enmarcar el proceso como una persecución política.

Operación de captura y nuevas acusaciones

Trump recordó que fue él quien ordenó la operación militar que culminó con la captura y exfiltración de Maduro y su esposa en Caracas. Además, expresó su expectativa de que se presenten cargos adicionales, incluyendo la acusación de haber “vaciado sus cárceles sobre nuestro país”, en referencia a la supuesta liberación de presos venezolanos con destino a Estados Unidos. “Espero que esa acusación sea presentada en algún momento, debería serlo”, comentó.

El presidente estadounidense calificó a Maduro como “un gran traficante de drogas” y sostuvo que, aunque espera que tenga un juicio justo, es probable que enfrente más procesos en el futuro. “Me imagino que enfrentará otros juicios”, concluyó.

Señalamientos contra Maduro

Las investigaciones sostienen que Maduro, identificado con una ideología socialista, habría encabezado una conspiración internacional en la que funcionarios de su gobierno facilitaron el transporte de cocaína a través de Venezuela. Los reportes apuntan a una colaboración directa con narcotraficantes y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización catalogada como terrorista por Estados Unidos entre 1997 y 2021.

Según las acusaciones, altos representantes del chavismo habrían brindado apoyo logístico para el tránsito de cargamentos de droga, vinculando al aparato estatal venezolano con redes criminales transnacionales. Este señalamiento refuerza la narrativa de Washington sobre la existencia de un “narcoestado” en Venezuela.