Protestas en Nueva York durante audiencia de Nicolás Maduro

En el exterior de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, se registran protestas de grupos tanto a favor como en contra de Nicolás Maduro durante su segunda audiencia judicial en Estados Unidos. Hasta el momento, los enfrentamientos se han limitado a intercambios verbales entre manifestantes.

Miles de simpatizantes se reunieron frente al tribunal para respaldar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, mientras ciudadanos venezolanos presentes señalaron que quienes apoyaban al exmandatario “no representan su pensamiento” y que ellos sí desean que el dirigente permanezca preso.

Manifestantes a favor y en contra de Nicolás Maduro se congregaron frente a la Corte Federal de Nueva York. REUTERS

Cambio de fecha y proceso judicial

La audiencia, originalmente programada para el 17 de marzo, fue reprogramada para este jueves 26 de marzo por decisión del juez Alvin K. Hellerstein. En esta sesión se revisará la correcta identificación de pruebas y otros aspectos relevantes de las acusaciones presentadas por el gobierno de Donald Trump contra Maduro por presunto narcoterrorismo.

Maduro, de 63 años, gobernó Venezuela desde 2013 hasta su captura en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses el pasado 3 de enero. Tras ser trasladado a una cárcel en Brooklyn, se declaró inocente de todos los cargos el 5 de enero.

Manifestantes a favor y en contra de Nicolás Maduro se congregaron frente a la Corte Federal de Nueva York. REUTERS

Marco legal de las acusaciones

El proceso contra Maduro se desarrolla bajo una ley promulgada en 2006 para combatir el narcotráfico vinculado a actividades consideradas terrorismo por Estados Unidos. Sin embargo, esta legislación ha tenido un historial limitado de éxito.

Según una revisión de registros judiciales realizada por Reuters, solo ha producido tres condenas en juicios, de las cuales dos fueron anuladas posteriormente por problemas relacionados con la credibilidad de los testigos.

La audiencia de este jueves se centra en aspectos técnicos del proceso, pero el caso de Maduro se ha convertido en un evento político y judicial de alto perfil, con repercusiones tanto en la comunidad venezolana en el exilio como en la política interna de Estados Unidos.

Nicolás Maduro acusado de colaborar con red de narcotráfico

El Congreso de Estados Unidos aprobó la ley contra el narcoterrorismo, diseñada para perseguir a narcotraficantes que financian actividades consideradas terroristas. Desde su promulgación, 83 personas han sido procesadas bajo esta normativa, entre ellas el expresidente venezolano Nicolás Maduro.

De acuerdo con los registros judiciales, 31 acusados se declararon culpables de narcoterrorismo o cargos menores, ocho esperan juicio y decenas permanecen fuera de la custodia estadounidense. Aunque algunas condenas previas fueron anuladas por problemas con la credibilidad de testigos, las autoridades aclaran que esas decisiones no afectan el caso de Maduro, quien además enfrenta tres cargos adicionales, incluido el de conspiración para importar cocaína.

Manifestantes a favor y en contra de Nicolás Maduro se congregaron frente a la Corte Federal de Nueva York. REUTERS

Maduro es acusado de encabezar una conspiración internacional en la que funcionarios de su gobierno habrían facilitado el transporte de cocaína a través de Venezuela. Según las investigaciones, esta operación se realizó en colaboración con narcotraficantes y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización que Estados Unidos catalogó como terrorista entre 1997 y 2021.

Las acusaciones sostienen que altos funcionarios del chavismo brindaron apoyo logístico para el tránsito de cargamentos de droga, vinculando directamente al aparato estatal venezolano con redes criminales transnacionales.