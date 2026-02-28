UE acusa a Irán de poner en riesgo la seguridad internacional en escalada del conflicto con EU

La Unión Europea (UE) afirmó este sábado 28 de febrero de 2026, que el régimen iraní “supone una grave amenaza para la seguridad mundial”, tras el bombardeo llevado a cabo por fuerzas israelíes y estadounidenses contra objetivos en territorio iraní.

La declaración fue realizada por la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, quien calificó los últimos acontecimientos en Oriente Medio como “peligrosos” y confirmó la retirada de personal no esencial europeo de la región.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, Kallas sostuvo que “el régimen iraní ha matado a miles de personas” y subrayó que sus programas de misiles balísticos y nucleares, junto con su apoyo a grupos terroristas, constituyen “una grave amenaza para la seguridad mundial”.

Las palabras de la jefa de la diplomacia europea se producen en un contexto de alta tensión regional tras la ofensiva conjunta anunciada por Israel y Estados Unidos.

Como medida preventiva ante el deterioro de la seguridad, la UE ha comenzado a retirar de la región a su personal no esencial. Además, Kallas aseguró que la red consular europea está “plenamente comprometida con facilitar la salida de los ciudadanos de la UE”, en coordinación con los Estados miembros, con el objetivo de garantizar la protección de sus nacionales.

En el ámbito diplomático, la alta representante informó que mantuvo conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, así como con otros ministros de la región.

Según explicó, la UE “está coordinándose estrechamente con sus socios árabes para explorar vías diplomáticas”, en un intento por contener la escalada y promover una salida política a la crisis.

Kallas también hizo referencia a la misión naval europea EUNAVFOR Aspides, desplegada en el mar Rojo con el objetivo de escoltar y proteger buques mercantes frente a ataques de los rebeldes hutíes de Yemen.

La operación fue prorrogada por un año adicional por los Estados miembros y, de acuerdo con la jefa de la diplomacia europea, “permanece en alerta máxima y está preparada para ayudar a mantener abierto el corredor marítimo”, considerado estratégico para el comercio internacional.

En su declaración, la representante comunitaria recordó que la UE ha adoptado sanciones severas contra Irán en respuesta a sus actividades en la región y a su programa militar.

Asimismo, destacó que el bloque ha respaldado soluciones diplomáticas, particularmente en relación con la cuestión nuclear iraní, reiterando que la protección de los civiles y el respeto al Derecho internacional humanitario son prioridades fundamentales para el bloque europeo.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron el lanzamiento de una amplia campaña conjunta “para debilitar de forma sistemática el régimen terrorista iraní y eliminar las amenazas existenciales contra el Estado de Israel”, según un comunicado oficial difundido por el Ejército israelí.