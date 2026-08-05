Irán advierte represalias contra países del Golfo si Estados Unidos ataca de nuevo

Irán advirtió a los estados del Golfo que cualquier nuevo ataque estadunidense contra su territorio desencadenaría represalias contra la infraestructura energética crítica en toda la región, según cinco fuentes, mientras Teherán busca aumentar el costo de la acción militar amenazando a los aliados de Washington.

Según las fuentes, la advertencia se transmitió a través de una serie de contactos diplomáticos de alto nivel después de que el presidente Donald Trump amenazara el 28 de julio con atacar la red energética y la infraestructura de Irán.

Dos funcionarios iraníes, dos fuentes del Golfo y un diplomático regional de alto rango afirmaron que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, habló con sus homólogos saudí, turco y qatarí, así como con el jefe del ejército paquistaní. Todos hablaron bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del asunto.

Araqchi instó a los aliados de Washington en el Golfo a usar su influencia con Trump para disuadirlo de lanzar nuevos ataques, dijo el diplomático de alto rango, advirtiendo que cualquier ataque contra Irán provocaría represalias contra los activos e instalaciones energéticas estadunidenses en todo el Golfo.

Según el diplomático, su mensaje fue el mismo en todas las conversaciones: "Estamos preparados para tomar represalias, pero encontrar una solución diplomática es la mejor manera de evitar una escalada mayor y la destrucción en toda la región".

La advertencia iraní fue inequívoca: si Estados Unidos ataca la infraestructura de Irán, tomarían represalias atacando las instalaciones energéticas del Golfo y otros objetivos regionales", dijo una fuente del Golfo.

Estas maniobras diplomáticas ponen de manifiesto cómo Irán intenta utilizar la amenaza de una destrucción regional más amplia como moneda de cambio contra nuevos ataques, lo que coloca a los estados del Golfo que albergan bases militares estadunidenses y dependen de las exportaciones de energía en una posición difícil entre Washington y Teherán.

Según fuentes diplomáticas de alto rango y del Golfo, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, habló posteriormente con Trump, instándolo a retrasar la acción militar, retomar las negociaciones, lograr un alto el fuego y buscar una solución diplomática.

Según otra fuente del Golfo, la advertencia iba dirigida a todos los estados del Golfo, pero se transmitió principalmente a través de Arabia Saudita y Qatar. En los últimos años, Irán ha restablecido sus relaciones con sus vecinos del Golfo, incluyendo a Riad.

Qatar, Omán y Arabia Saudita han instado a Washington a reanudar las conversaciones con Teherán y evitar un nuevo conflicto, declaró un segundo funcionario iraní.

El 2 de agosto, Trump dijo que accedía a cancelar el ataque contra Irán "siempre y cuando se pudiera llegar a un acuerdo rápidamente".

Arabia Saudita cree que una mayor escalada solo traerá más destrucción", dijo la primera fuente del Golfo. "Por eso instó a Trump a darle una oportunidad a la diplomacia".

Si bien instó a Washington a buscar la vía diplomática, Riad también dejó claro que se defendería si se veía amenazada. La segunda fuente del Golfo indicó que Arabia Saudita advirtió que cualquier ataque a su territorio recibiría una respuesta militar.

La jerarquía clerical iraní ha exigido reiteradamente el cierre de las bases militares estadunidenses en el Golfo y ha pedido a los estados árabes de la región que dejen de compartir información de inteligencia con Washington, que Teherán cree que se ha utilizado para facilitar ataques en su contra.

Según un funcionario iraní, la advertencia de Teherán dejó claro que cualquier nueva incursión estadunidense sería respondido con ataques contra instalaciones energéticas, refinerías, redes eléctricas, infraestructuras hídricas, redes de transporte y campos petrolíferos en todo el Golfo.

Al amenazar infraestructura crítica para las economías del Golfo, Teherán busca convencer tanto a Washington como a sus socios árabes de que otro ataque contra Irán tendría consecuencias económicas y estratégicas inaceptables, alentando a los estados de la región a presionar a Trump para que evite una nueva acción militar.