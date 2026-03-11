Más de mil mexicanos ya salieron de la zona cero

Un total de mil nueve mexicanos ya salieron de la zona de guerra en Oriente Medio, reportó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Mil 9 mexicanas y mexicanos que se transportan por tierra y ahí donde ya hay vuelos, ya son repatriados”, expresó la mandataria en la conferencia de prensa mañanera.

Turquía es uno de los países en donde hay vuelos y pueden regresar a México, explicó.

Sheinbaum dio a conocer el apoyo que se está brindando a los mexicanos en la región de Oriente Medio, quienes principalmente se trasladan vía terrestre a Turquía y a partir de ahí vuelan a México.

La Mandataria federal indicó que hasta el momento no hay iraníes refugiados en México tras el conflicto que hay con Estados Unidos desde el pasado 28 de febrero tras la muerte del líder iraní Alí Jamenei.

Explicó que los mexicanos repatriados se encontraban en Qatar, Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano e Irán.

“No, más allá de los ciudadanos mexicanos, no”, indicó.

Comentó que hasta el momento no se tiene reporte de mexicanos que hayan sufrido algún daño físico.

Las embajadas de México en la región permanecen atentas a solicitudes de protección consular, aseguró la Cancillería.