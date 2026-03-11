Nuevo líder supremo de Irán está "sano y salvo" pese a estar herido, dice hijo del presidente

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, se encuentra "sano y salvo" a pesar de haber sufrido heridas en la guerra, afirmó este miércoles el hijo del presidente de la república islámica.

"Oí la noticia de que Mojtaba Jamenei había resultado herido. Pregunté a amigos que tienen contactos y me han dicho que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo", escribió en la red social Telegram Yusef Pezeshkian, hijo del mandatario Masud Pezeshkian y asesor del gobierno.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, habría resultado herido durante el ataque que mató a su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jamenei, el primer día de la ofensiva israeloestadounidense que el 28 de febrero desató el conflicto, pero se desconocen los detalles sobre la gravedad de sus lesiones y no ha aparecido en público desde entonces.

Según el diario estadounidense The New York Times, que cita el miércoles a tres responsables iraníes, tendría heridas sobre todo en las piernas, pero está a salvo en un lugar de alta seguridad, aunque con posibilidades de comunicación limitadas.

¿Quién es Mojtaba Jamenei y por qué es relevante?

Mojtaba Jamenei es el segundo hijo del histórico líder supremo iraní Alí Jamenei. Durante años fue señalado por analistas y opositores como una figura muy influyente dentro del aparato de seguridad, la Guardia Revolucionaria y el clero conservador, pese a no ocupar cargos formales de primer nivel. Tiene unos 56 años y formación religiosa en Qom.

Ha sido descrito por diplomáticos occidentales como un operador político discreto pero poderoso. Desde hace más de una década circulaban versiones sobre su posible sucesión de su padre.

El origen de la versión sobre sus heridas proviene de declaraciones en Telegram del hijo del presidente iraní, Yusef Pezeshkian, cercano al entorno gubernamental, así como de reportes citados por el diario The New York Times, basados en fuentes iraníes anónimas.

Según esas versiones, Mojtaba habría resultado herido principalmente en las piernas. Las lesiones habrían ocurrido durante el ataque inicial del conflicto y estaría resguardado en una instalación de alta seguridad, con comunicaciones limitadas. No ha aparecido públicamente desde entonces.

Esto último es clave: en la política iraní, la ausencia pública prolongada suele alimentar la especulación sobre luchas internas o problemas de salud reales.