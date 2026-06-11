Inicia Mundial con megadespliegue antiterrorista en EU; es la prioridad: FBI

Hoy inicia el mundial de futbol en México, Estados Unidos y Canadá con un megadespliegue de combate al terrorismo en la Unión Americana, encabezado por el FBI.

Grupos extremistas han aprovechado en el pasado eventos deportivos internacionales de gran escala para perpetrar ataques o difundir propaganda, por lo que mantiene una vigilancia permanente para detectar y neutralizar cualquier amenaza potencial antes de que se materialice”, expresó el organismo a través de redes sociales.

Ante esto, la agencia informó que trabaja de manera coordinada con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y corporaciones policiales federales, estatales y locales para garantizar la seguridad de jugadores, aficionados y visitantes durante el torneo, que contempla 78 partidos en 11 ciudades estadunidenses a lo largo de los próximos 39 días.

Foto: Reuters.

“Estamos totalmente decididos a prevenir cualquier incidente potencial y garantizar la seguridad de los jugadores, los aficionados, y todos los estadounidenses y visitantes durante el torneo”, agregó la dependencia nacional de investigación.

Como parte del operativo, las cerca de 200 Fuerzas de Tarea Conjuntas contra el Terrorismo desplegadas en Estados Unidos y las 63 oficinas de agregados legales del FBI en el extranjero colaboran en tareas de inteligencia y en coordinación internacional.

Además, especialistas en explosivos atenderán reportes de objetos sospechosos.

Asimismo, que equipos de buzos inspeccionarán embarcaciones e infraestructura crítica en busca de artefactos explosivos u otros riesgos.

La agencia también informó que instalará centros de operaciones para eventos, centros de inteligencia y puestos de mando móviles para monitorear amenazas en tiempo real.

Foto: Reuters.

Por su parte, y de manera paralela, analistas de inteligencia realizan miles de verificaciones de antecedentes y procesan reportes del sector como parte del dispositivo de seguridad diseñado para “uno de los eventos deportivos más importantes del mundo”, detalló el organismo.

“Este FBI está desplegando toda la gama de nuestra experiencia en antiterrorismo, gestión de crisis y otros recursos especializados perfeccionados a lo largo de muchas décadas y numerosas investigaciones”, declaró el director de la agencia, Kash Patel en la publicación emitida en su cuenta de X.

Bajo la actual administración del presidente Donald Trump, los cárteles del narcotráfico están considerados como organizaciones terroristas extranjeras.

*mcam