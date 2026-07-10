China anunció este viernes la primera recuperación exitosa de un propulsor de cohete mediante un sistema de red instalado sobre una plataforma marítima, un avance que acerca al país al desarrollo de lanzadores reutilizables y a la reducción de los costos de acceso al espacio.

El cohete Larga Marcha 10B despegó desde el centro espacial comercial de la isla de Hainan y, seis minutos después de la separación de sus etapas, el propulsor regresó de forma controlada y fue capturado por una plataforma en el mar. La misión también colocó un satélite en órbita.

Las autoridades chinas calificaron el ensayo como la primera recuperación exitosa de un cohete de clase orbital en su territorio. El modelo, desarrollado por la Academia China de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento (CALT), puede transportar al menos 16 toneladas métricas a la órbita terrestre baja y ha sido comparado con el Falcon 9 de SpaceX por su enfoque hacia la reutilización.

Diferencias con SpaceX

A diferencia del sistema estadounidense, que aterriza sus propulsores sobre patas desplegables, el modelo chino emplea cuatro ganchos de aterrizaje que permiten capturar el cohete mediante una red suspendida sobre una plataforma marítima.

China lleva cerca de una década desarrollando tecnologías de reutilización espacial y considera que estos sistemas serán clave para abaratar el lanzamiento de satélites y apoyar sus programas más ambiciosos, incluido el proyecto de enviar taikonautas a la Luna antes de 2030. El país prevé reutilizar el propulsor recuperado en una nueva misión antes de que finalice el año.

La carrera espacial entre Estados Unidos y China en los últimos años

Washington impulsa el programa Artemis para regresar a la Luna y preparar misiones hacia Marte, mientras Pekín avanza con su estación Tiangong y el programa Chang’e, con la meta de llevar taikonautas al satélite antes de 2030.

Estados Unidos: el programa Artemis

La NASA lanzó el programa Artemis en 2017 con el objetivo de devolver astronautas a la Luna. En 2026 presentó la actualización Ignition, que busca hacerlo más sostenible y asequible. Sus metas incluyen:

Regresar astronautas a la superficie lunar en 2026, incluyendo la primera mujer y la primera persona de color.

Establecer presencia humana y robótica sostenida en la Luna, apoyada en los Acuerdos de Artemis, firmados por más de 60 países.

Construir infraestructura lunar permanente como plataforma para futuras misiones a Marte.

Desarrollar una economía lunar con participación del sector privado.

La misión Artemis II, lanzada en 2026, fue el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en medio siglo, un paso clave hacia el regreso a la superficie previsto para 2028.

China: el programa Chang’e y la estación Tiangong

China, que quedó fuera de la Estación Espacial Internacional, construyó su propia estación Tiangong, completada en 2022 y operativa con rotación de tripulaciones cada seis meses. Se espera que funcione al menos hasta 2032.

El país impulsa el programa lunar Chang’e:

En 2019 fue el primer país en alunizar en la cara oculta de la Luna.

En 2024, la Chang’e 6 regresó con 1.9 kg de muestras de la cara oculta.

La Chang’e 7, prevista para 2026, explorará el polo sur lunar en busca de depósitos de hielo.

La Chang’e 8, hacia 2029, probará el uso de recursos lunares y sentará las bases para una misión tripulada alrededor de 2030.

China también ha enviado sondas a Marte y planea misiones tripuladas hacia el planeta rojo a partir de 2040.