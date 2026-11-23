La COP31 concluyó sin un acuerdo político. Las negociaciones debían terminar el viernes, pero se alargaron hasta este domingo: después de dos semanas de trabajo y 44 horas de prórroga, la cumbre climática más larga en la historia de la ONU se desplomó cuando la Unión Europea y varios países rechazaron el texto final propuesto por la presidencia turco-australiana por considerarlo demasiado débil para avanzar en la lucha contra el calentamiento global.

En el pleno de clausura, el presidente de la conferencia, el ministro turco Murat Kurum constató que no existía acuerdo sobre el texto y que, por esa razón, las decisiones no quedaban adoptadas. Dijo que no había nada más que hacer, que su equipo hizo todo lo que pudo y que no presentaría un nuevo texto.

El choque que rompió la negociación fueron los combustibles fósiles. El borrador final no mencionaba en absoluto el carbón, el petróleo ni el gas, un lenguaje combatido con insistencia por Arabia Saudita y otros países productores de petróleo, según observadores de la cumbre.

El ministro irlandés de Medio Ambiente, Darragh O’Brien, cuyo país ejerce la presidencia rotativa de la Unión Europea, anunció que el bloque no respaldaría una decisión que ni siquiera menciona los combustibles fósiles, el principal motor del cambio climático, y calificó de inaceptable que un pacto climático careciera de cualquier referencia a ellos y a la transición para abandonarlos.

El australiano Chris Bowen, presidente de las negociaciones, admitió que los desacuerdos sobre combustibles y financiamiento climático fueron los puntos de ruptura: algunas partes insistían en que la transición debía mencionarse y otras advertían que vetarían cualquier texto que la incluyera.

Como las decisiones de estas cumbres se adoptan por consenso, cualquiera de los cerca de 200 países participantes podía bloquear el acuerdo.

La segunda causa del fracaso fue el dinero. Los países en desarrollo denunciaron que el texto carecía de compromisos concretos de financiamiento para adaptarse a un planeta más caliente, en una reedición de las quejas de siempre sobre naciones ricas que eluden sus obligaciones. La enviada climática de Islas Marshall, Kathy Jetnil-Kijiner, advirtió que su país no comprometería su futuro para beneficiar los intereses de los combustibles fósiles ni aceptaría un resultado que socavara su seguridad y amenazara su futuro. Panamá, que estimó que el texto no respondía a la escala ni a la urgencia de la crisis, Vanuatu y Belice se sumaron al rechazo del bloque europeo.

Fuera del salón, O’Brien fue más allá. Dijo que la cumbre había sido secuestrada por algunos estados petroleros. Los activistas climáticos habían pedido a los países rechazar el acuerdo. La víspera, las amenazas de abandono de las negociaciones habían obligado a Turquía y Australia a convocar una reunión apresurada entre la Unión Europea y Arabia Saudita. Bowen recordó que la cumbre registró compromisos, como la adhesión de más de 90 países a la promesa de electrificación, pero insuficientespara la acción climática.

El fracaso tiene un precedente inmediato: la última vez que unas conversaciones climáticas de la ONU terminaron sin que todos los países adoptaran un acuerdo fue en Copenhague, en 2009. Aunque representa un golpe a los esfuerzos por intensificar la acción internacional, el desenlace de Antalya no borra las obligaciones contraídas en conferencias anteriores.

El desenlace de este encuentro refleja las dificultades de los gobiernos este año de acordar acción ambiciosa entre guerras y crisis.

La cumbre, la primera desde que la ONU confirmó en octubre que el planeta superará el umbral de 1.5 grados fijado en París, se desarrolló en un contexto adverso de precios de energía disparados y tensiones geopolíticas por la guerra entre Estados Unidos e Irán que agitaron Medio Oriente.