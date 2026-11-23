Un presunto ataque con drones provocó una explosión a bordo de un barco ruso atracado en la base naval de Bengasi, en el este de Libia, según informó el domingo el gobierno del país, con sede en el este, tras una investigación preliminar.

Nadie se ha atribuido la responsabilidad del presunto ataque y no ha habido ninguna reacción inmediata por parte de las autoridades rusas.

Desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, las fuerzas ucranianas han utilizado repetidamente drones navales y misiles para atacar buques de guerra e instalaciones navales rusas, principalmente en el Mar Negro.

Diez personas, entre ellas rusos y libios, resultaron levemente heridas en el incidente y están recibiendo tratamiento en Bengasi, informaron fuentes médicas.

La empresa Vantor, proveedora de imágenes satelitales, afirmó que las imágenes mostraban que la embarcación era el Merkury, una corbeta de la Armada rusa, o pequeño buque de guerra.

Las imágenes tomadas el domingo mostraron que la mayor parte del buque había volcado y se había hundido, quedando sólo la proa visible sobre el agua.

También se observaba humo saliendo de parte de la superestructura del barco, con importantes restos esparcidos a lo largo del muelle.

Más tarde, el domingo, un buque comercial con bandera maltesa fue alcanzado por un dron frente a la costa de Bengasi, según informaron dos fuentes militares libias.

Las fuerzas navales libias rescataron a la tripulación del buque, añadieron las fuentes.

El Ministerio de Salud informó que algunos tripulantes se encontraban estables tras sufrir heridas leves.

Según las fuentes, las fuerzas navales y aéreas libias también interceptaron más de 20 embarcaciones no tripuladas frente a la costa de Bengasi el domingo por la noche.

El gobierno del este del país ha presentado una solicitud formal ante la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU para que se lleve a cabo una investigación sobre los ataques, según declaró el primer ministro Osama Hamad en un comunicado.

Pidió que se investiguen las “sospechas de que las embarcaciones habían sido lanzadas desde el oeste de Libia... y que se verificara la presencia de expertos ucranianos en el país, así como que Kiev diera explicaciones formales sobre sus actividades”.

El gobierno recalcó que Libia no era parte de la guerra entre Rusia y Ucrania.