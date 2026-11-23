India ofreció a Nepal un plan de ayuda .e 1.600 millones de dólares para apoyar la reconstrucción del país después de la catastrófica inundación de agosto, anunció este lunes el primer ministro indio, Narendra Modi.

El 26 de agosto, el colapso de un glaciar desencadenó una gigantesca avalancha de hielo, lodo y rocas que arrasó varios valles en la frontera entre Nepal y China.

Según el último balance oficial, este "tsunami himalayo", que ha sido atribuido por expertos al calentamiento climático, dejó al menos 1.400 muertos, más de 5.000 desaparecidos y daños materiales de enorme magnitud.

Nepal estimó en 4.780 millones de dólares el costo de la reconstrucción.

Tras reunirse con su homólogo nepalí, Balendra Shah, Modi anunció un plan para "apoyar la reconstrucción de Nepal y ayudarlo a reactivar su desarrollo a largo plazo".

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias por las numerosas vidas perdidas durante las devastadoras inundaciones", declaró Modi.

"Nuestro compromiso busca ayudar a las víctimas a reconstruir sus vidas, crear nuevas oportunidades y fortalecer la capacidad de Nepal para afrontar mejor este tipo de desastres en el futuro", agregó.

Por su parte, Shah subrayó "la necesidad de afrontar colectivamente los desafíos planteados por el cambio climático".

Aliado tradicional de India, Nepal, de mayoría hindú, intenta preservar un delicado equilibrio diplomático con el otro gigante regional, China.