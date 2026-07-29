ICE planea abrir cuatro nuevos centros de detención con capacidad para más de 5 mil migrantes

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) proyecta la apertura de cuatro centros de detención en Seattle, Philadelphia, Miami y Denver, con capacidad para albergar a 5,500 personas, según documentos de licitación obtenidos por NBC News.

La apertura de estos nuevos centros de detención busca fortalecer los esfuerzos de la agencia por incrementar las detenciones de migrantes, dentro de un abiente marcado por protestas tras dos tiroteos mortales recientes perpetrados por agentes de ICE.

A diferencia de los planes anteriores impulsados por el Departamento de Seguridad Nacional bajo la gestión de Kristi Noem, que contemplaban instalaciones provisionales con paredes de lona o la compra de obras que requerían renovaciones, los nuevos centros deberán estar listos para operar en un plazo máximo de 30 días tras la adjudicación de los contratos.

Cada complejo contará con salas de audiencia de inmigración, despachos para jueces y oficinas para abogados de la división legal de ICE, lo que reducirá la necesidad de trasladar a los detenidos hacia tribunales externos. Además, estas instalaciones estarán dedicadas exclusivamente a personas bajo custodia de ICE, sin compartir espacio con otras agencias federales.

En el caso de Philadelphia, la instalación se ubicará a menos de 30 millas de State College, en el centro de Pennsylvania, lo que refleja la estrategia de la agencia de expandir su infraestructura en puntos clave del país.

“Alcatraz de los Caimanes”, el polémico centro de detención de ICE que cerró

El centro migratorio conocido como “Alligator Alcatraz” o “Alcatraz de los Caimanes” fue cerrado en junio de 2026 tras convertirse en símbolo de la política de mano dura contra migrantes durante la presidencia de Donald Trump. El complejo, ubicado en los pantanos de Florida, ejecutó cerca de 21,000 deportaciones y estuvo marcado por denuncias de abusos, condiciones inhumanas y detenciones arbitrarias de mexicanos y turistas.

El centro fue inaugurado en julio de 2025 bajo una declaración de emergencia estatal que permitió construirlo en apenas ocho días, sin licitación pública. Se levantó en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, un espacio remoto rodeado de pantanos infestados de caimanes y pitones. La idea era que el entorno natural funcionara como un elemento disuasorio contra fugas.

Donald Trump lo presentó como una instalación “rodeada de fauna peligrosa y un terreno implacable”, con capacidad inicial para 2,000 personas y posibilidad de ampliarse a 5,000. Contaba con más de 200 cámaras de seguridad, ocho kilómetros de alambre de púas y una plantilla de 400 agentes.

Desde su apertura, el centro fue calificado por activistas como un “campo de concentración”. Testimonios recabados por Reuters revelaron que los internos vivían bajo hacinamiento extremo, privación de contacto consular, alimentos en mal estado y luces encendidas las 24 horas, lo que les impedía distinguir entre día y noche.

Familias mexicanas denunciaron que incluso turistas con visas vigentes fueron enviados al penal tras detenciones menores, sin acceso a defensa legal. El caso de los hermanos Carlos y Alejandro González, arrestados en Orlando y trasladados a este centro pese a haber pagado fianza, se convirtió en ejemplo de la arbitrariedad y falta de transparencia en los procesos.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el cierre definitivo en junio de 2026, confirmando que “ya no queda ningún detenido” y que los internos fueron trasladados a custodia federal. El complejo ejecutó cerca de 21,000 deportaciones en menos de un año, convirtiéndose en uno de los símbolos más polémicos de la política migratoria de Trump.