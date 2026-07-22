Un caso de abuso por parte de agentes de ICE ha generado indignación en Estados Unidos. Un joven de 17 años, empleado de Target, fue detenido en su lugar de trabajo pese a que insistía en ser ciudadano estadounidense. Tras confirmar su ciudadanía, los agentes lo dejaron abandonado en un estacionamiento de Walmart, a unos ocho minutos de distancia.

Personas que lo encontraron relataron que el adolescente estaba sollozando y sangrando, y que dijo: “Me golpearon contra el suelo”. La escena es un ejemplo claro de uso excesivo de la fuerza y de prácticas intimidatorias por parte de agentes migratorios.

El caso se suma a una serie de denuncias contra ICE por detenciones arbitrarias y amenazas ilegales contra ciudadanos y residentes. En este hecho, el joven fue tratado como sospechoso sin pruebas, y solo después de verificar su ciudadanía fue liberado, aunque en condiciones físicas y emocionales graves.

Activistas de derechos humanos en Estados Unidos han señalado que este tipo de acciones violan las protecciones constitucionales que garantizan a los ciudadanos estadounidenses el derecho a no ser detenidos arbitrariamente. Además, subrayan que el uso de la fuerza contra un menor de edad en un contexto laboral constituye una violación de protocolos básicos de actuación policial.